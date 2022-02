Sex na schodech, pověst drogového supermarketu: nahlédněte do domu hrůzy v Brně

K barevné výzdobě některých stěn se rozhodl po dlouhém zvažování. Původně mu i památkáři říkali, ať stěny nechá dál bílé. Nechal si však udělat průzkum, pod omítkou se objevily barvy. „Architekt Vladimír Ambroz nám řekl, že funkcionalismus nebyl čistě bílý. Otevřel se nám nový obzor, šlo o barvy typické pro výtvarnou školu Bauhaus z tehdejší doby," přiblížil Berousek.

Řada prvků zůstala původní, jen se dočkala oživení. Třeba dřevěné dveře, obložení, schodiště či ocelové podhledy pod světla v kavárně. „Nebo veškerá ocelová okna do České ulice. Do posledního šroubku jsme je rozebrali, zrepasovali, poskládali zpátky a dnes jsou plně funkční, i ty v hotelových pokojích," uvedl konzultant Petr Strouhal, který s rekonstrukcí pomáhal.

Ve zrekonstruovaném hotelu Avion ladí poslední detaily před březnovým otevřením. Novinkou jsou třeba elipsovitá okna z původního návrhu Bohuslava Fuchse. Několik jeho citátů ozdobuje stěny. Výhledy z pokojů v nejvyšších patrech rozhodně stojí za to. #hotelavion @BrnenskyDenik pic.twitter.com/bjlHUQdKRv — Oldřich Haluza (@oldahaluza) January 28, 2022

Zvláštní pozornost věnovali při rekonstrukci původní, takzvané magnezitové podlaze. Po celém hotelu ji obnovili, jednalo se přitom o nejnáročnější proces celé rekonstrukce. Pro radu, jak ji správně zrenovovat podle původního postupu, jel Strouhal za odborníkem až do Berlína.

Co nejvíce Fuchse

Při opravě hotelu se Berousek snažil, aby prostor co nejvíc odpovídal Fuchsovým návrhům a byl co nejautentičtější době svého vzniku. I když při rekonstrukci vycházel částečně i z projektu architektky Evy Jiřičné. „Je to Fuchsův barák, architektka Jiřičná to myslela dobře, ale nechtěli jsme hotel tak modernizovat, ale co nejvíc ho nechat tak, jak vypadal tehdy," vysvětlil majitel.

Hotel Avion

Funkcionalistická stavba byla dostavěna v roce 1928.

Jejím autorem je brněnský architekt Bohuslav Fuchs.

Nachází se na adrese Česká 20 na parcele o rozměrech 8 na 34 metrů.

Otevřít se má v březnu.

Nabídne 77 lůžek v 37 pokojích.

Jeho součástí bude bistro a kavárna, muzeum, restaurace.

Novinkou jsou třeba elipsovitá okna na schodišti z původního Fuchsova návrhu, jež dřívější vlastník nevyužil a místo nich použil jiná. V některých pokojích přibyly koupelny s toaletou, protože dřív ji měly společnou na patře, což už dnes není možné. Vnitřní prostory opticky zvětšují zrcadla. Skrze luxfery dopadá dovnitř denní světlo.

Do rekonstrukce se stavbaři pustili v roce 2016. Hotovo měli před necelými dvěma lety, od té doby ale otevření bránila pandemická situace. V hotelu proto ladili poslední detaily, třeba úpravy interiéru či vybavení pokojů. Momentálně Berousek počítá s otevřením v březnu. „Už nezbývá doladit prakticky nic, pouze nabrat personál. Pak se převlečou postele a můžeme otevřít," doplnil majitel.

Výrazný posun pro tunel na VMO Žabovřeská: hotová betonáž dna, pustí se do trati

Hotel nabídne sedmasedmdesát lůžek v sedmatřiceti pokojích. Ty v nejvyšších patrech navíc jedinečné výhledy na historické centrum města i jeho další části přímo z postele. Ubytovaní hosté využijí terasu ve skoro čtyřicetimetrové výšce, kam se ale příležitostně dostane i veřejnost. „Hotel plánujeme cílit na místní i zahraniční klientelu vyhledávající zážitkové pobyty. Rádi bychom patřili mezi takzvané designové hotely," nastínila ředitelka plánovaného čtyřhvězdičkového hotelu Maura Manzini.

Do zařízení hledají zhruba patnáct zaměstnanců, od šéfkuchaře, přes recepční až po pokojské. Jeho součástí bude kavárnu a bistro v přízemí, ubytování a restaurace ve čtvrtém patře. Spodní čtyři patra budou přístupná veřejnosti při komentovaných prohlídkách, jež skončí v kavárně. V hotelu bude i muzeum. Konat se v něm budou i třeba semináře či konference.

Punc výjimečnosti

Brněnský hotel Avion po rekonstrukci a před otevřením.Zdroj: Deník/Oldřich HaluzaStavbaři při rekonstrukci postupovali v souladu s památkáři, kteří opravu považují za zdařilou. Do budovy chodili na kontroly i konzultace pravidelně několik let. „Je to jedna z nejreprezentativnějších staveb brněnské funkcionalistické moderny. Jejím autorem je prominentní architekt. Stavba se navíc nachází v úplném centru města. Tohle všechno jí dohromady dává punc výjimečnosti," vyzdvihl ředitel brněnské pobočky Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Hotel se může po otevření dostat na seznam míst, kam zájemce zavedou komentované autentické prohlídky města. „Do budoucna Avion vnímáme jako jednu ze zásadních a významných staveb moderní architektury v Brně. Právě téma moderní architektury, ve které to žije, je jedním z hlavních témat, jež nabízíme návštěvníkům a turistům," řekla mluvčí Turistického informačního centra Adéla Nováková.

V Kotelně se zatápělo slivovicí: na koštu v Kuřimi se sešlo přes padesát pálenek

Avion se nachází na jedné z hlavních pěších tepen historického centra Brna. S šířkou pouhých osmi metrů je nejužším hotelem ve střední Evropě. Vznikl podle návrhu architekta Fuchse, který je autorem řady dalších funkcionalistických staveb ve městě. Dělníci stavbu dokončili v roce 1928. Desetipatrový hotel je zavřený od roku 2010.