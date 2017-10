Unikátní nález. Ve věznici na Cejlu našli stopy krve, asi důkaz brutálních činů

Brno – Při natáčení dokumentu objevil v jedné z cel bývalé věznice Gestapa v brněnské ulici Cejl krvavé stopy. „Měli jsme tu kolegu z kriminálky, který udělal orientační zkoušku, která krev neprokázala. Tak jsem to vypustil z hlavy,“ řekl nálezce, historik Pavel Paleček. Na místě přesto odebrali vzorky omítky, které poslali na analýzu do pražského kriminalistického ústavu. Podle zprávy kriminalistů, kterou historik obdržel v noci, z úterý na středu, se jedná o lidskou krev. Nález krve ve věznici v České republice je rarita.

Na krev přišli náhodou, když točili dokument vězněné pamětnice. „Když jsme točili příběh paní Zajancové, vzali jsme ji i sem. Nikdo nečekal, že v téhle místnosti najdeme krev,“ vysvětlil náhodný nález Paleček.

Cela, ve které našel historik krev, je vymalovaná olejovou barvou. Olejová barva je omyvatelná, používala se v místnostech, které nepřímo sloužily k mučení. Vězni byli biti už při příchodu do věznice, aby z nich služba vytloukla přiznání.





Po obvodu místnosti je patrná rozstříknutá krev, kterou vězni neumyli. Stopy krve jsou viditelné, dříve si jich nikdo nevšímal pravděpodobně proto, že podlaha místnosti je natřená na červeno. Krvavé skvrny se nachází pouze ve výšce asi patnácti centimetrů od podlahy, zbytek stěn při úklidu vězni umyli.

Nález krve je rarita. V žádné věznici v České republice se nenašly stopy krve. Paleček to vysvětluje tak, že když věznice rušila provoz, pečlivě se uklízely všechny důkazy brutálních činů a jednání proti lidskosti. Úklid cely ve věznici v brněnském Cejlu tedy pravděpodobně někdo odbyl. f„Vzorky odebrané v cele jsme předali Kriminalistickému ústavu Praha, který potvrdil zkoušku, že se jedná o lidskou krev. Budou třeba další výzkumy, vše záleží na kvalitě vzorků. Pokud by byly zachovalé, mohli bychom určit nejen pohlaví dané osoby, ale například i populační zařazení, “ uvedla antropoložka z Masarykovy univerzity Petra Urbanová. Vzorky krve budou nadále zkoumat.



Brněnská věznice gestapa na Cejlu byla dříve označovaná za káznici, tedy zařízení, kam jsou umisťovaní neukáznění vězni. „Neukázněné ale nevěšíte, nekopete do hlavy a podobně,“ vysvětlil Paleček důvod, proč místo označuje jako věznici.

JOLANA HALALOVÁ