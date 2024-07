Svrchně kvašený chmelový mok typu APA, tedy American Pale Ale, vznikl ve spolupráci Mendelovy univerzity a pivovaru Starobrno. „Při prvním napití je hořkost silnější a vystupuje, ale když jsem se napila podruhé, potřetí, tak se chuť v ústech krásně rozložila. Lidé, kteří mají rádi více hořká piva, si určitě přijdou na své,“ pochvalovala si nápoj ředitelka pivovaru Starobrno Klára Konupčíková.

Limitovanou edici, kterou lidé ochutnají pouze v jediný den, a to na Mendel festivalu, uvařili studenti pivovarnictví na Mendelově univerzitě ve spolupráci se zkušenými sládky Starobrna. „Využili jsme americké chmely chinook a simcoe, díky nimž v Chmendelu vystupuje specifická citrusová vůně svrchně kvašených piv,“ dodala Konupčíková pro Brněnský deník Rovnost.

Unikátní pivo Chmendel je hotové. Jediná příležitost na ochutnávku se blíží | Video: Deník/Terezie Heinz

Do pivního speciálu však vrchní sládek Starobrna Jiří Brňovják vložil svůj podpis, a to použitím špetky takzvaného žateckého poloraného červeňáku. Celkem studenti Mendelovy univerzity uvařili ve spolupráci s pivovarem dvě stě litrů chmelového nápoje. Aby se na nadcházejícím festivalu dostalo na co nejvíce zájemců, bude pivo čepované do kelímků o objemu tři decilitry.

Pro studenty, kteří se na výrobě piva podíleli, se jednalo zejména o cenné zkušenosti pro svou pivovarnickou praxi. „V novém studijním programu Pivovarství a sladařství jsme chtěli podepsat memorandum o spolupráci se dvěma stabilními organizacemi. Se sladařstvím nás pojí memorandum s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, s pivovarnictvím pak memorandum s pivovarem Starobrno,“ uvedl při začátku vaření speciálu Chmendel garant studijního programu Pivovarství a sladařství na Mendelově univerzitě Tomáš Gregor.