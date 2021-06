Asi dvacítka lidí se vzápětí vydává obdivovat dlouhé desítky let neobjevený výjimečný byt. Jeho naprostým unikátem je zachované původní vnitřní vybavení ze třicátých let minulého století. V obývacím pokoji už na první pohled zaujímá ústřední topení, které vypadá jako krb. Je obložené travertinem a opatřené kovovou mříží s iniciálami HR. „Podle nich jsme začali pátrat po původním majiteli. Nakonec jsme došli k tomu, že se jednalo o Richarda Herdana, který pracoval jako vedoucí exportního oddělení firmy Škodovy závody pro Jižní Ameriku," vypráví průvodce Michal Doležel.

Jak vypadala místnost s dominantním topením před necelými devadesáti lety, ukazuje zvědavcům na fotografii uložené ve svém telefonu. Cennou vzpomínku poskytly děti Herdanových. „Prosím, ukažte ji taky nám na druhé straně," vyzývá postarší žena, která je také zvědavá a dosud viděla ze druhé strany pouze zadní část mobilu.

Lidé v bytě obdivují třeba i vítězný oblouk s prosklenými vitrínami. Z místnosti pak prohlídka pokračuje do šatny přes menší dveře, které jsou součástí obložení. Když bere Doležel za kliku, stojí v nich dáma se šedými vlasy. Původně se mu snaží uhnout, snad v obavě, aby v oddělené místnosti nezůstala. „Nebojte, nechci vás tam zavřít," komentuje s úsměvem ženinu reakci.

Zatímco ve většině místností se návštěvníci zastavují a obdivují jejich zachované vybavení, v koupelně je tomu přesně naopak. Jí pouze rychle projdou: Pozdější nájemníci ji totiž nechali kompletně předělat. Její dřívější podobu tak mohou lidé už jen odhadovat. Některým to ale nestačí a snaží se chytit stébla naděje, pokud existuje. „Neexistuje taky fotografie její původní podoby,?" ptá se proto Doležela jedna ze zvědavkyň. Negativní odpověď ji vytouženou radost nepřináší.

Na právě končící prohlídku vzápětí navazuje další. A na další už čekají zvědavci shromažďující se před domem. Herdanův byt se tak stává jedním z hlavních taháků festivalu. A to je přitom otevřený jen dopoledne. „Zájem je maximální. Kdyby byl byt přístupný celý den, tak to je stejné až do večera," odhaduje ředitelka Open House Brno Lucie Pešl Šilerová. Zájemci podle ní míří ve velkém také do někdejší vyhlídkové restaurace Grand Prix v Kohoutovicích nebo do Arnoldovy vily.