Unikátní váza zdobí novou výstavu v Moravském zemském muzeu, podívejte se

Do bohaté keltské historie nahlížejí od středy návštěvníci Moravského zemského muzea na brněnském Zelném trhu. K vidění je tam sbírka bronzových kování, mezi jejíž nejcennější kousky patří více než dva tisíce let stará váza. Výstava s názvem Keltové, Brno a hvězdy je pro zájemce k vidění až do příštího března.

Zrekonstruovanou keltskou vázu s jedinečným bronzovým kováním mohou Brňané obdivovat při prohlídce nové výstavy Moravského zemského muzea s názvem Keltové, Brno a hvězdy. | Foto: Deník/Terezie Sekáčová

Právě konvice byla podle kurátorky výstavy Jany Čižmářové důležitou součástí dřívějších pohřebních rituálů. Badatelé ji objevili na keltském pohřebišti v brněnských Maloměřicích. „Na váze je znázorněno souhvězdí v období zimního slunovratu, toto hlavní téma zasazuje výstava do kontextu nálezů z ostatních hrobů,“ vysvětlila. Kromě keltské vázy spatří návštěvníci výstavy také prsteny nebo náramky. „Pohřebiště odkryli výzkumníci před osmdesáti lety při stavbě brněnského nákladního nádraží. Patří k největším keltským nekropolím na Moravě,“ přiblížila náměstkyně ředitele Moravského zemského muzea Barbora Onderková. V uších sluchátka a sledování mobilu: k tragédii v Brně stačilo málo, podívejte Přečíst článek › Vstupné začíná na pětatřiceti korunách, obdivovat keltské umění mohou zájemci od středy do neděle. Právě otevírací dobu se vedení muzea rozhodlo od začátku listopadu prodloužit. „Chceme vyjít vstříc lidem, kteří nemohou navštívit výstavy v klasické otevírací době, tedy do pěti hodin odpoledne,“ okomentoval důvod změny generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček. Novinku připravili také pro školní skupiny, prostory Dietrichsteinského paláce nyní mohou navštívit už v úterý, kdy je pro ostatní návštěvníky muzeum uzavřené. Po dobu zimního času se naopak zkrátila otevírací doba v Pavilonu Anthropos.