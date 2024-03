Základní pivo, ze kterého následně vzniká speciální matcha nápoj, je pro zákazníky k mání ve stálé nabídce. Nejen fanouškům japonské kultury ale ve čtvrtek odpoledne v Expediční klubovně v brněnské v Jezuitské ulici nabídnou novinku. Do etablované třináctky vyšlehají pravou japonskou matchu s vodou, kterou následně přidají do sklenice s pivem.

Správně by tak sklenice měla obsahovat třetinu zlatavého piva, třetinu propojenou s matchou a třetinu pěny. „Nedá se to dělat dopředu, protože matcha sedá na dno sklenice a s pivem zatřást nejde. Máme matchu přímo z japonska připravovanou tradičním způsobem,“ pokračoval sládek Bard.

Za půllitr unikátního zeleného moku s matcha čajem zaplatí zájemci sto až sto dvacet korun. „Výsledná chuť je specifická, pivo matchu částečně přijme a zkombinuje se. Pivo je díky tomu více hořké, výrazný je čajový dozvuk po polknutí,“ nastínil sládek Těša Bard neobvyklou pivní chuť.

Pro každého připraví nápoj zvlášť

Výhodou zlatavého nápoje je příprava pro každého zákazníka zvlášť. Pokud se tedy jedná o někoho, kdo má již s matcha čajem zkušenosti a ví, jak chutná, připraví mu sládek pořádnou porci. V případě neznalého zvědavce, který chce pivo spíše jen ochutnat, následně volí variantu s menším množstvím práškového matcha čaje.

Standardně nabízejí pracovníci pivovaru zelené matcha pivo pouze na čajových či jiných tematických festivalech. Brňané tak mají jedinečnou příležitost, jak pivní speciál ochutnat. „Nápad je to určitě fajn. Líbí se mi, že se to nesnaží chystat dopředu, protože by to kvalitě asi uškodilo,“ zamyslel se třeba Patrik Würth.

S přípravami na takzvaný zelený čtvrtek nezahálely ani další pivovary v Brně. Na velikonoční menu a zelené pivo se lidé mohou těšit například v pivovaru Poupě. Již devatenáctý rok po sobě představí tradiční zelené pivo také pivovar Starobrno. „Celkem budou mít pivaři a všichni příznivci speciálu s nezvyklou barvou k dispozici 4 920 hektolitrů,“ napsali zástupci pivovaru na webu.

Zelené pivo tam pivovarníci připravují podle původní receptury z vody, speciálního světlého ječného sladu a žateckého chmele. Do mladinové pánve přidávají s chmelem přesně dávkovaný bylinný výluh přímo z pivovaru. Sílu získá pivo spodním kvašením po dobu osmi dnů, poté při teplotě kolem jednoho stupně Celsia takzvaně dokvašuje. Nakonec se do piva přidává likér.

PODÍVEJTE SE, JAK V PIVOVARU STAROBRNO VAŘILI ZELENÉ PIVO: Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Přímo v pivovaru Starobrno se ve čtvrtek od dvou hodin odpoledne do šesté večer chystají prohlídky zdarma s ochutnávkou zeleného piva ve sklepě. Na prohlídkovou trasu vyrazí lidé s průvodci každou hodinu, registrovat se mohou na zelený čtvrtek na recepci pivovaru.