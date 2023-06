Ideální zázemí tady získají od září i studenti nového bakalářského programu Pivovarství a sladařství. V České republice je unikátní. Do výuky v novém školním roce nastoupí dvacet studentů. Zájem byl velký, hlásilo se dvaaosmdesát zájemců.

Část svého studia stráví například ve sladovně. „Studenti budou mít přímo předmět sladovnictví. Dozví se a naučí se, jak pracovat se sladovnickými procesy. Zrno po sklizni musí tři měsíce ležet, aby mohlo klíčit. V těchto třech nádobách se postupně namočí, vyklíčí a vysuší," ukazuje Gregor.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

V takzvané odklíčovačce o kus dál pak studenti zrna zbaví klíčků, kořínků a dostanou čistý slad. „Slad by si měl potom minimálně čtrnáct dní, tři týdny si odpočinout," zmiňuje garant nového studijního oboru.

Právě slad je podle Gregora první produkt při výrobě piva. „Čím je křehčí, tím je lepší. To se pozná v laboratoři. Když se proces nepodaří a slad je málo křehký, půlka zrn se při mletí nerozpadne," přibližuje odborník.

Dalším krokem při výrobě piva je šrotování sladu ve speciálním šrotovníku ve vedlejší místnosti. „Tam ze zrna vznikne drť, ale ne tak prachová jako šrot, který se používá na krmné účely," srovnává Gregor.

Při technologickém procesu pak vše ladí, až vznikne takzvaná mladina, tedy cukernatý meziprodukt. Na tuto část výroby piva mají celý den. „Mladina má devadesát stupňů Celsia, schladíme ji ledovou vodou a pak má kolem deseti stupňů," nastiňuje vědecký pracovník. Trubkami pak putuje mladina do další místnosti a do další nádoby. Po přidání kvasnic do mladiny meziprodukt začne kvasit.

Tradiční způsob kvašení je v otevřené kádi. „Když bych dělal netypické pivo se zvláštním druhem kvasnic, nechám je kvasit v uzavřené kádi," zmiňuje Gregor další způsob výroby piva.

Studenti se při studiu pivovarství teoreticky dozví o všech stylech výroby piva. I o svrchně kvašených, jako jsou IPA (India Pale Ale - pozn. red.), APA (American Pale Ale - pozn. red.) nebo svrchně kvašený tmavý stout. „Prakticky si zkusí, na co bude prostor. Primárně to budou česká piva, ležáky, které musí student perfektně ovládat. Ve zbylém čase se dostane i na svrchně kvašené. Existují tisíce variant svrchně kvašených piv, zkusí si třeba dvě," povídá garant.

Budoucí pivovarníci nebo sladovníci si vyzkouší i pěstování ječmenu a jiných obilovin. Mendelova univerzita má pokusná pole v Žabčicích na Brněnsku. „Na ploše asi patnáct krát tři metry jsou malá pole různých variet odrůd ječmenů. Učí tam kantoři, kteří tam zakládají osevní plochy. Studenti se dozví, co a jak se pěstuje a jakou péči jednotlivé odrůdy vyžadují," vyjmenovává Gregor.

Vyučující budou odborníci z praxe. Například sladovníci, pivovarníci, šlechtitelé, technologové. Mezi předměty, které budou studenti mít, patří historie pivovarnictví, angličtina, mikrobiologie či kvasná chcemie a biochemie.