Uplynulo sto let od narození Susanne Stiassni. Přátelství udržovala i přes oceán

/FOTO, VIDEO/ Je to přesně sto let ode dne, kdy se továrníkovi Alfredu Stiassni a jeho ženě Hermine narodila jejich jediná dcera. Manželé ji pojmenovali Susanne a na konci dvacátých let pro ni nechali postavit jednu z dnešních nejvýraznějších brněnských architektonických budov. Vilu Stiassni, dominující rozlehlému pozemku v pisárecké Hroznové ulici, však židovská rodina musela po devíti letech ze dne na den opustit

Marie Straková. | Video: Zdeněk Musil