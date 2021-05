/VIDEO/ Jsem zděšená tím, že místo učení tu musím upozorňovat na klimatickou krizi. Tento transparent měla na sobě v úterý odpoledne mladá žena, členka Extinction Rebellion Brno, když si klekla na silnici v brněnské Nádražní ulici nedaleko hlavního nádraží před tunelem ve směru na Křenovou ulici.

Aktivistka z hnutí Extinction Rebellion v úterý odpoledne chvilku blokovala dopravu u brněnského hlavního nádraží. | Video: MP Brno

„Klimatická krize se týká každého jednoho člověka na planetě, a která ovlivní budoucnost každého z nás. Bojím se všech následků a bojím se toho, že lidé budou trpět. A nejen lidé, ale prostě i celá planeta. Už teď se hroutí ekosystémy a bude to ještě horší, nebudeme mít co pít, nebudeme mít co jíst," prohlásila žena.