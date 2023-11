Lidé, kteří přes křižovatku pravidelně jezdí si navíc všímají, že řidiči na hlavní silnici jezdí devadesátikilometrovou rychlostí i vyšší. „Skoro ani nemáte šanci se zařadit. Je to nebezpečné. Méně zdatní tam mají strach,“ řekl už před časem Deníku například Ladislav Ambrož.

V místě se stávají vážné nehody, například loni v prosinci na následky vážných zranění zemřel dospělý muž po kolizi osobního a nákladního auta. Pomoc potřebovalo také těžce zraněné dítě. V kritickém stavu ho záchranáři předali zdravotníkům Dětské nemocnice v Brně. Po převozu do nemocnice dítě zemřelo.

Starosta očekává odpor

Nynější rozhodnutí o udělení výjimky z ochrany živočichů znamená podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic další krok k získání společného územního a stavebního povolení. Mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková však připustila, že lze očekávat odvolání některých aktivistických spolků.

Odpor očekává také starosta Sukalovský. Podle něj se řízení zúčastnilo osm různých spolků. Mezi nimi třeba Děti Země, Voda z Tetčic či kuřimské spolky Spokojené Díly a Kuřim pro lidi. „Předpokládáme, že proti rozhodnutí o udělení výjimky z ochrany živočichů podají stížnost nebo se odvolají a věc půjde k soudu," řekl kuřimský starosta.

Předseda spolku Děti Země potvrdil, že spolek dostal v pondělí rozhodnutí úřadu. „Nyní ho musíme nastudovat. Samozřejmě zvážíme, zda zašleme odvolání, což nám může trvat asi tři až čtyři týdny, neboť text je rozsáhlý," uvedl Patrik pro Deník.

Ředitelství silnic a dálnic v současné době předpokládá začátek stavby mimoúrovňové křižovatky v roce 2025. „Předpoklad dokončení je v roce 2027," sdělila Trubelíková.

Vznikne další mimoúrovňová křižovatka

Křižovatka je navržena jako kosodelná. Větve křižovatky jsou napojeny do dvou okružních o průměru padesát, respektive čtyřicet metrů. Do východní okružní křižovatky je navrženo napojení obslužné silnice vedoucí do obalovny a doprovodné silnice vedoucí k II/386.

Další mimoúrovňová křižovatka na I/43 je v plánu v místě křížení s kuřimskou Blanenskou ulicí. „Průměrné intenzity provozu v předmětném úseku I/43 dosahují dvaadvaceti až třiadvaceti tisíc aut denně a na silnici II/386 v Blanenské až sedmi tisíc aut za den," vyčíslila před časem Trubelíková.

Obě stavby mají začít současně. „Pokud bude mít zpoždění jedna, má to vliv i na druhou," podotkl Sukalovský.