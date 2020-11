„Bude lépe odpovídat potřebám cestujících v době, kdy přes Veveří ulici povede náhradní tramvajová doprava v době výluky na lince 1," sdělila Anna Dudková z brněnského magistrátu.

Dělníci začali na úpravách zastávky pracovat už ve čtvrtek. A to na tramvajovém ostrůvku ve směru na Bystrc. „Řidiči nevyužijí předjízdný pruh, místo toho doprava povede přes tramvajový pás. Zastávka tramvaje Konečného náměstí bude o několik metrů posunuta," přiblížila Dudková.

Práce a také dopravní omezení potrvají do 10. prosince.

Od 11. do 18. prosince se dělníci přesunou na tramvajový ostrůvek ve směru do centra. Auta v tomto směru pojedou přes tramvajové koleje. „Navíc se zobousměrní Jiráskova ulice a nebude možné vyjet z Jiráskovy do Veveří v křižovatce u Konečného náměstí," doplnila Dudková.

Tramvajová doprava zůstane zachována.

V Benešově ulici omezí provoz, tramvaje pojedou odklonem

Řidiči i cestující městské hromadné dopravy se musí připravit na víkendové omezení v Benešově ulici. V sobotu i neděli zde bude kvůli pracím na tramvajové trati zúžená vozovka. Ve směru k hlavnímu nádraží projedou řidiči přes parkovací stání u chodníku, průjezd ve směru na Malinovského náměstí práce neomezí.

Tramvaje městské hromadné dopravy pojedou odklonem. „Vozy linek 1 a 9 projedou přes náměstí Svobody, linku 4 odkloníme do Rooseveltovy ulice. Linku 2 jsme museli rozdělit do dvou samostatných úseků. Mezi Malinovského náměstím a Hlavním nádražím sveze cestující autobus linky 67,“ řekla ke změnám mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Změny platí tuto sobotu mezi osmou hodinou ráno a tři čtvrtě na devět večer. V neděli pojedou tramvajové linky odklonem od osmi do pěti hodin odpoledne.