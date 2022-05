Většina uprchlíků v kasárnách zůstala i v úterý, část ale odešla. Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové neexistují možnosti, pomocí nichž by jim nařídili, kde musí pobývat nebo kam se přesunout. „Lidi, kteří jsou na ulici, nemůžeme jakýmkoliv způsobem donutit, aby se přemístili někam jinam. Je to ryze na jejich rozhodnutí. Stejně tak ve chvíli, kdy jim poskytneme střechu nad hlavou, je nemůžeme nutit, aby tam zůstali," vysvětlila Vaňková.

Naznačila zároveň, že tito uprchlíci mohou zneužívat sociální podporu. „Podle našich informací je to jasně daný počet lidí, kteří migrují po celé republice, mění jednotlivá města. Často vyjíždí i mimo Českou republiku a pak se zase vrací pro dávky,“ řekla Vaňková.

Se začleňováním Ukrajinců do společnosti pomůže v Brně nová desetičlenná poradní skupina, kterou založila primátorka a poprvé zasedla v úterý. Její předseda Daniel Topinka z olomoucké Univerzity Palackého připomněl, že už v minulosti se odehrály příchody třeba Romů z Rumunska. „Z dlouhodobého časového hlediska nikdy nepředstavovali Romové zásadní problém, protože se po vyhodnocení situace nejčastěji rozhodli vrátit zpátky," uvedl odborník.

Okolí nádraží je pod neustálým dohledem republikových policistů, kteří asistovali také při pondělním přesunu uprchlíků do kasáren. Část z nich má totiž zřejmě maďarské občanství. „Situaci monitorujeme a řešíme. Spolupracujeme s městem, neziskovými organizacemi a oddělením sociálně-právní ochrany dětí," ujistil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Kromě přednádražního prostoru se uprchlíci shlukovali také v Křenové ulici. Tam sídlí místní pobočka úřadu práce, který vyplácí sociální dávky.

Pondělní přesun migrantů do kasáren překvapil Židenické. Na představitele tamní radnice se místní obraceli s dotazy, příchodem uprchlíků byli znepokojeni. „Jako starosta jsem o tomto kroku nevěděl vůbec nic. Chápu, že se vše odehrálo pod časovým tlakem, ale věřím, že nás bylo možné informovat, abychom byli schopni přenést základní informace dál. Minimálně by bylo dobré vědět, kdo to je, protože jinak se mezi lidmi šíří fámy," podotkl židenický starosta Aleš Mrázek.

Jak dlouho migranti v kasárnách zůstanou, představitelé města dosud nerozhodli. „Záleží na debatě mezi námi a republikovou policií, které prostory patří. S jejím krajským ředitelem jsme domluvení, že z jejich strany omezení víceméně není," uvedla Vaňková.