Již nyní totiž naráží na limity a příchozí musí ubytovávat například v tělocvičnách. Před válkou sem přitom neustále utíkají stovky lidí denně. Co s nimi v delším časovém horizontu nikdo neví. „Odhadovat v této chvíli zátěž, kterou by uprchlická vlna mohla být pro jižní Moravu, absolutně nejde. Vše se odvíjí od dalšího směřování války – jejího charakteru a délky. Záleží také, kolik uprchlíků zamíří do dalších regionů, jiných zemí a podobně. Dlouhodobě předvídat vývoj nikdo nedokáže. Další kroky bude kraj volit vždy v reakci na aktuální dění,“ uvedla Markéta Chumchalová z krajského úřadu.

Největší problémy v integraci uprchlíků odborníci očekávají v oblastech bydlení, kapacit lékařů a škol. „Krátkodobě s ubytováním až takový problém není, dlouhodobě je ale potřeba hledat řešení. Ne všichni se totiž budou mít kam vrátit. Nejčastěji prchají ženy a děti, pro ně budeme muset hledat pracovní uplatnění a pro děti místa ve školách a školkách,“ vysvětlil ekonom Petr Pelc.

Právě na pracovní trh by příval ukrajinských uprchlíků mohl zapůsobit i ozdravně. Na jihu Moravy panuje nízká nezaměstnanost. Například mlékárenský průmysl si na nedostatek pracovních sil stěžuje dlouhodobě. „Je to jeden z důvodů, proč mléčné výrobky zdražují. Více lidí se zájmem o práci by v tomto ohledu mohlo pomoci,“ sdělil předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

A zájem o práci lidé z Ukrajiny mají. Lze to pozorovat na problémech, v nichž se ocitl stavební průmysl poté, co se Ukrajinci vrátili do své domoviny bojovat proti Rusům.

Podle expertky na integraci migrantů Kateřiny Hojgrové z Univerzity Palackého v Olomouci by začlenění uprchlíků do české společnosti nebude extrémně složité. „Největší zátěž je rozhodně finanční. Jedná se především o vzdělávání, práce, dávky. Nicméně Ukrajina je nám geopoliticky, kulturně i jazykově blízká. V první řadě ale musíme myslet na to, že jsme lidé. Důležité je udržet si toleranci a respekt jeden k druhému a vžít se na chvíli do situace uprchlíků,“ uvedla.

Pavel Podešva

Božena Kovalyshyn