„V žádném případě si nejsem vědom jakékoli agresivity, ze které jsem byl osočen, nebo z nepřátelského jednání,“ sdělil Pavel Piler po středečním jednání s představiteli Brna.

Jednou ze situací, kterou lékaři v dopise popisují, je údajné vyjádření ředitele Pilera směrem k lékařům. V něm měl doktory, kteří nevykonávají lékařské služby, přirovnat k prostitutkám, jež nedělají svou práci. „Nebylo vhodné to takhle říct. Nicméně jsem čtyřicet let dělal reálnou chirurgii a sloužil ve dne v noci. Transplantovali jsme, operovali jsme srdce a já jsem to sloužení považoval za naprosto integrální, nezbytnou a potřebnou součást lékařské péče,“ argumentoval ředitel.

Poukázal také na požadavky lékařů, které se podle něj mnohdy nemohou shodovat s ekonomickými možnostmi špitálu. „Poté, co lékaři vyslovili touhu mít padesát tisíc korun za čtvrtou, pátou a další službu, se mi tento požadavek zdál přehnaný,“ pokračoval Piler. Výpověď z přesčasů podalo šest tamních lékařů k začátku října. Vyjádření doktorů přinese redakce Brněnského deníku Rovnost po konci jejich středeční schůzky s představiteli města.

S vedením Brna ředitel dále probíral zajištění pohotovostní i plánované zdravotnické péče. Konkrétní návrhy má městu přednést do dvou týdnů. Jako řešení vzniklé situace označil přijetí nového primáře a doktorů. Inzerát informující o prodlouženém výběrovém řízení na post primáře chirurgického oddělení špitálu visí na webových stránkách nemocnice. Přihlášky mají uchazeči podávat do pátku. „Ohrožení operativy a chodu nemocnice nepřipadá v úvahu, to v žádném případě,“ ujistil Piler.

Šestice lékařů poukazovala v dopise zejména na neprofesionální přístup ze strany vedení nemocnice, kdy měli zdravotníci i přes opakované pokusy o konstruktivní dohodu mezi oběma stranami narážet na tlak ze strany představitelů špitálu, demotivující příkazy nebo dehonestaci.

Na chirurgickém oddělení Úrazové nemocnice pracuje aktuálně čtrnáct lékařů. Šest z nich prostřednictvím otevřeného dopisu oznámilo výpověď z přesčasů, a to od začátku října. Ideální počet lékařů pro zajištění odpovídající péče pacientům a pracovních podmínek samotným chirurgům přitom odhadují na dvacet.

Další lékaři mají být současně připravení odejít z nemocnice v případě, že zástupci města a špitálu nezačnou situaci co nejdříve adekvátně řešit. „Místo pozitivního přístupu se vedení nemocnice rozhodlo jít cestou nátlaku, demotivace a vytváří nepřátelské prostředí, které se již v tak stresujícím oboru může dříve či později projevit na naší práci,“ vysvětlovali v dopise lékaři.

