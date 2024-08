K jakému datu zástupci města dosavadního ředitele Úrazové nemocnice Pavla Pilera odvolají, zatím není jasné. Výběrové řízení na funkci ředitele špitálu plánují vypsat po schválení radními v příštím týdnu. Termín, od kterého by se budoucí nová hlava nemocnice své funkce ujala, plánují rovněž upřesnit po zasedání rady.

„Pan ředitel má smlouvu na dobu neurčitou. Nepřistoupili jsme k tomu, že bychom jej s okamžitou platností odvolávali,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Kromě Úrazové nemocnice je Piler současně ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří. V jejím čele zůstane i nadále. Důvodem jeho odvolání z postu ředitele špitálu na Ponávce je z pohledu vedení města selhání vrcholného manažera a nedostatečný plán, jak do nemocnice přilákat více chirurgů.

„Návrh řešení není dostatečný a dospěli jsme k závěru, že došlo k podcenění situace na chirurgickém oddělení a že jistou míru odpovědnosti na tom nese i pan ředitel jako vrcholný manažer,“ pokračovala Vaňková.

Přihlásil se jeden uchazeč

Aktuálně pracuje na chirurgickém oddělení Úrazové nemocnice v Brně čtrnáct lékařů. Šest z nich podalo od začátku října výpověď z přesčasů. Výběrové řízení na post primáře chirurgického oddělení skončilo první týden v srpnu. Přihlásil se do něj ale pouze jeden uchazeč.

„Teď je na dovolené a začátkem září s ním bude pohovor. Předpokládám, že pokud v té době ještě budu ředitelem, domluvíme se,“ nepochyboval ředitel brněnské Úrazové nemocnice Pavel Piler.

Koncepce, kterou Piler zástupcům města navrhoval, zahrnovala předpoklad, že by s sebou nový primář mohl přivést i tým lékařů. „Už teď jsou podepsané smlouvy se dvěma absolventy, třetí nastoupí, jakmile složí státnice. Všechno závisí na tom, v jaké pozici bych byl a zda by nastoupil nový primář chirurgie. Časový rámec by byl od září do konce roku,“ představil svou vizi Piler.

O řešení situace debatovali s primátorkou Vaňkovou a dalšími městskými představiteli rovněž samotní chirurgové Úrazové nemocnice či tamní zdravotní sestry. Východisko se pokusí najít na třetí společné schůzce, kterou naplánovali na příští týden.

„Zatím jsme neobdrželi žádný konkrétní návrh, který by pro nás byl akceptovatelný. Naše výpovědi ze služeb tedy stále platí,“ podotkl jeden z tamních chirurgů Roman Pěček.

V dopise adresovaném vedení města označila koncem července šestice chirurgů Úrazové nemocnice v Brně chování ředitele Pavla Pilera za nevhodné a nepřátelské. V dokumentu lékaři poukazovali zejména na neprofesionální přístup ze strany vedení nemocnice, kdy měli zdravotníci i přes opakované pokusy o konstruktivní dohodu mezi oběma stranami narážet na tlak ze strany představitelů špitálu, demotivující příkazy nebo dehonestaci.

Vyjádření směrem k lékařům

Jednou ze situací, kterou lékaři v dopise popsali, bylo údajné vyjádření ředitele Pilera směrem k lékařům. V něm měl doktory, kteří nevykonávají lékařské služby, přirovnat k prostitutkám, jež nedělají svou práci.

„Nebylo vhodné to takhle říct. Nicméně jsem čtyřicet let dělal reálnou chirurgii a sloužil ve dne v noci. Sloužení jsem považoval za naprosto integrální, nezbytnou a potřebnou součást lékařské péče,“ argumentoval po úvodní schůzce se zástupci města ředitel Úrazové nemocnice v Brně Pavel Piler.

Výpověď z přesčasů podalo šest lékařů chirurgického oddělení Úrazové nemocnice od začátku října. Jak chirurgové, tak Piler po prvním jednání před dvěma týdny uvedli, že vzniklou situaci zamýšlejí společnými silami vyřešit. S vedením Brna tehdy probírali například zajištění pohotovostní i plánované chirurgické péče. „Ohrožení operativy a chodu nemocnice nepřipadá v úvahu, to v žádném případě,“ ujistil nedávno Piler.