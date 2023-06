/HISTORICKÉ FOTO/ Nemocnice, která zvládla bombardování na konci druhé světové války, dnes patří v Jihomoravském kraji k nepostradatelným traumacentrům. Tedy místům, kde se postarají i o ty nejzávažnější úrazy. Fungovala bez přerušení provozu. Pouze po válce nemocnice pracovala tři měsíce v nouzových podmínkách. Brněnská Úrazová nemocnice nyní slaví devadesát let.

Historie Úrazové nemocnice Brno se začala psát před devadesáti lety. | Foto: se souhlasem Úrazové nemocnice Brno

Ročně lékaři v Úrazové nemocnici zvládnou zhruba šest a půl tisíce zákroků a operací. Hospitalizovaných je zde za rok osm tisíc pacientů a sedmdesát tisíc se jich léčí ambulantně. Dostávají se sem pacienti například po závažných nehodách a úrazech.

Nemocnice začala psát svoji historii v roce 1933. „Tehdy nemocnice vznikla na popud Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a Slezsko. Cílem bylo poskytnout pacientům přednostní centralizovanou péči právě při úrazech. Řeč byla o pacientech, kteří byli pojištěnci zřizovatele. Od 1. ledna 2009 je ve vlastnictví města Brna. Společně s Nemocnicí Milosrdných bratří patří k jediným brněnským městským nemocnicím,“ sdělila mluvčí nemocnice Andrea Šromová.

Nemocnice na jihu Moravy lákají lékaře náborovým příspěvkem. Dají i stovky tisíc

Dnešním základním úkolem zařízení je specializovaná léčebně preventivní péče a vědecko-výzkumná činnost v oboru celé traumatologie a rovněž speciální chirurgie. Ministerstvo zdravotnictví učinilo ze zařízení čerstvě traumacentrum druhého typu. Těžké úrazy jsou v České republice hlavní příčinou úmrtí obyvatel do čtyřiceti let. A právě v Úrazové nemocnici se na těžké úrazy specializují. „Jen za poslední tři roky se investovalo do dlouhodobého majetku 109 milionů korun. A věřím, že rozvoj bude nadále pokračovat,“ konstatoval ředitel Úrazové nemocnice Brno Pavel Piler, který je ve funkci od roku 2020.

Nemocnice byla prvním traumacentrem v zemi a současně také výukovým traumacentrem. „Tehdy všichni lékaři skládali atestační zkoušku právě v Brně, a to v Úrazové nemocnici. Po desetiletí zde lékaři prováděli ty nejnáročnější operační výkony a ošetřovali polytraumata z celé republiky,“ doplnil Piler. Nemocnice byla také jedna z prvních, kde zavedli laparoskopii.

Zdroj: Youtube

Úrazová nemocnice Brno se dnes zapojuje také do pomoci v náročném terénu, jako jsou třeba přírodní katastrofy. První traumatým vznikl v roce 1987.

Z historie Úrazové nemocnice Brno