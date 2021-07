Třináctou nejvyšší horu světa se mu zdolat nepodařilo a nyní je na cestě zpět domů. „Z původně desetičlenné expedice nás zůstalo šest, kteří v sobě našli dost sil i morálky se porvat o vrchol. Dny před výstupem provázelo velmi špatné počasí a laviny. Ve vrcholový den jsme vstávali lehce po půlnoci. Rozdělili jsme se do dvou týmů. První vyrazil nejvyšší rychlostí k vrcholu,“ uvedl v zatím poslední zprávě dobrodruh z Blanenska.

Ve druhém týmu stoupal na vrchol se dvěma přáteli. Jeden z nich zhruba ve výšce sedm tisíc šest set metrů nad mořem výstup vzdal. Zbylá dvojice se pak dostala výš, kde potkala členy prvního týmu, kteří se vraceli z vrcholu. „Lídr naší expedice, mi v tu chvíli řekl, že to mám otočit, jinak je to padesát na padesát, že se nevrátím živý. Stáli jsme na hoře zhruba půl hodiny a diskutovali. Dolů se mi nechtělo. Zvlášť když jsem se v den útoku na vrchol cítil opravdu skvěle. Ale s ohledem na zhoršené počasí a moje vyčerpání jsem se otočil,“ okomentoval konec nadějí k výstupu na velehorského štít Vítek.

Podle jeho slov to bylo velmi těžké rozhodnutí, kterého ale zpětně nelituje. „Jsem rád, že jsem vůbec úspěšně sestoupil do tábora. Bylo to těsně. Moje vůle a odhodlání mě příjemně překvapily. Tentokrát to ale nestačilo,“ dodal Vítek.

Osmitisícovka Gašerbrum II, někdy nazývaná také jako K4, znamená v překladu Krásná hora. Její vrchol je v nadmořské výšce 8 035 metrů a první výstup se datuje k 8. červenci 1956.