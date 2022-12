S dopady hluku a stresu na zvířata mají negativní zkušenosti také pracovníci zoo v Hodoníně. „Například před čtyřmi lety nás oslavy přicházejícího roku stály jedno štěně vlka hřivnatého, které v panice rodiče zakousli. Udivuje mě to každoročně o to víc, že jsou na trhu i tiché rachejtle, které mají jen světelný efekt bez hlasité rány. Zcela nepochopitelně je však nevyužívají nejen jednotlivci, ale často ani města při novoročních oslavách. A přitom je to jen maličkost, která by usnadnila mnoha zvířatům život,“ uvažovala za zoo Šárka Krakovská.

Při zoo funguje také útulek pro psy, kteří tady zůstávají zpravidla pouze přechodně. „Příprava reakce na hlasité rány je možná pouze dlouhodobým tréninkem. Něco takového má smysl spíše u psa, kterého máte doma. Kotce, ve kterých je u nás máme, jsou pro ně ale bezpečné a je málo pravděpodobné, že by z nich v panice utekli,“ ujistila pracovnice zoo.

V hodonínském útulku přitom mají zkušenosti týkající se spíše většího množství psů, kteří se majitelům při venčení vytrhnou z ruky nebo třeba v panice z hlasitých ran utečou ze zahrady. „V takových dnech přijímáme každý den jednoho či dva psy, kteří jsou viditelně opečovávanými mazlíčky, jen měli smůlu a narazili při venčení na někoho s petardou v ruce,“ dodala Krakovská.

Podle Terezy Hranošové z útulku Kočky u Katky ve Starovičkách na Břeclavsku rozhodně netrpí pouze psi. „Každé zvíře je jiné, ale obecně se dá říci, že kočky díky dobře vyvinutému sluchu nesnášejí petardy příliš dobře. Jsou ve stresu, mají tendenci ke schovávání a podobně. Volně žijící kočky se mohou zaběhnout. Myslím, že mluvím nejen za nás, ale i za ostatní lidi, kteří se zvířaty pracují - my bychom byli velmi rádi, kdyby si lidé na Silvestra petardy a ohňostroje odpustili, protože to zvířatům opravdu způsobuje velký stres a to platí nejen o domácích mazlíčcích, ale například o volně žijících v lese,“ prohlásila Hranošová.

Kateřina Motyčková z útulku Opuštěné kočičí tlapky v brněnské městské čísti Chrlice nemá ohledně přípravy na Silvestra mnoho možností. „Každý rok se však snažíme vyzývat lidi, aby zvážili, zda jejich chvilková zábava spojená s ohňostroji či střílením petard opravdu stojí za stres a mnohdy i utrpení, které působí některým domácím a venkovním zvířatům. Lidem s touto zálibou bychom asi vzkázali, ať se po Silvestru zajedou podívat do záchranných stanic, promluví si se sousedy, co mají zvířata a vyslechnou si i druhou stránku věci," popsala Motyčková.

Ohňostroje spojené s oslavami nového roku obecně vnímá jako velký problém, který trápí snad všechny útulkáře a majitele zvířat. „Bohužel se o tomto problému nejspíš málo mluví, a tak zatím alespoň z našeho pohledu, nedochází k zásadnímu posunu k lepšímu. Co se týče našich svěřenců, nejhůře to snášejí plaché a poloplaché kočky. Ty pak často bývají vystrašené i několik dní po Silvestru a naše dosavadní práce na jejich socializaci občas přijde i vniveč," dodala pracovnice útulku v Chrlicích.

PSI A KOČKY NA SILVESTRA:



* Pyrotechnika u nich vyvolává stres.

* Útulky přijímají i polekané zaběhnuté mazlíčky.

* Vyzývají k ohleduplnosti.

* Radí, aby majitelé zvířata dopředu lákali domů.