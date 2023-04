V domě v centrální městské částí bydlí například i žena na vozíčku, která se podle slov sousedů nemůže dostat z pátého patra ven. „Já mám artrózu (onemocnění kloubů - pozn. red.), a když mám jít do schodů, je to katastrofa,” postěžoval si Matuszek reportérce Deníku na místě.

Matuszka i další nájemníky navíc rozhořčil vzkaz vylepený na dveřích výtahu. Nabádá obyvatele domu, aby po schodech chodili pěšky. Je to prý zdravé. Pod vzkazem je jméno radního Brna-středu Jana Mandáta. V reakci pro Deník Rovnost však odmítl, že by byl autorem sdělení. „Opravdu jsem to nepsal já. Už je to podruhé, co se něco takového stalo, asi tam mám nějakého oblíbence,” konstatoval Mandát.

VĚTŠÍ PORUCHA UŽ V LEDNU

Podle zkušeností nájemníků museli v několika případech z rozbitého výtahu dokonce obyvatelé domu a technici uvězněné lidi vyprošťovat. Další větší poruchu měl výtah v lednu. Oprava zabrala týden, problematickou součástku opravář vyměnil a lidé výtah mohli využívat nadále. Před více jak deseti dny se však zdviž rozbila znovu, a od té doby stojí bez pohybu na místě.

Výtah měl být původně podle odhadů technika Správy nemovitostí městské části Brno-střed Jakuba Churého opravený do konce března. To se však nestalo. „V současném stavu nemá cenu díl opět vyměnit za nový kus a čekat, kdy se situace bude opakovat a budeme tam, kde jsme nyní,” oznámil Churý minulý pátek obyvatelům domu prostřednictvím vyjádření vylepeného na výtahu. Dodal, že nájemníci nebudou v období výluky platit žádné poplatky spojené s užíváním výtahu.

Podle mluvčí Brna-středu Kateřiny Dobešové se v Orlí 6 opětovně poškodilo čidlo výtahu, které bylo vyměněno při jeho nedávné opravě. „Řešíme s výrobcem a dodavatelem výtahu dodání náhradního dílu a důvod, proč k opětovnému poškození došlo, abychom byli schopní zajistit, že se závada už nebude opakovat," uvedla Dobešová. V domě také vyměnili servisní firmu.

SLIB ZPROVOZNĚNÍ ZA NĚKOLIK DNÍ

Představitelé městské části chápou, že je pro obyvatele situace nepříjemná. „Mrzí nás to, ale děláme vše proto, aby byl výtah opět v provozu a závada se neopakovala. „Začátkem příštího týdne bychom už konečně měli obdržet potřebný náhradní díl a výtah obratem zprovoznit," informovala Dobešová v pátek odpoledne.

Podle nejnovějších informací od obyvatel domu se na výtahu v pátek odpoledne objevilo vylepené sdělení, které počítá se zprovozněním na konci příštího týdne. „Zvažuji, že uspořádám neformální schůzi pro sousedy, na které se poradíme, co dál,” uvedl Matuszek.

