Ve frekventované ulici Selská nový radar testují už od minulého týdne. Avšak podle vyjádření nové starostky městské části Ludmily Kutálkové je tahle problematika stále ve stavu jednání. „V týdnu došlo k výpadku. Pokud to počasí dovolí, tak budeme doměřovat o víkendu. Poté se na základě analýzy rozhodneme, zda budeme v měření pokračovat i dál," vysvětlila Kutálková.

Povědomí o moderním měření rychlosti zatím nemá ani obyvatelka přidružené části Miroslava Lukešová. „Je pravda, že aut tu jezdí hodně, ale tato informace se ke mně zatím nedostala. Možná je to i tím, že jsem dnes ještě neměla čas nakouknout do našeho aktuálního zpravodaje. Máme teď spoustu novinek, nedávno se nám měnila i starostka,“ sdělila Deníku obyvatelka Obřan.

V Maloměřicích se s používáním radaru objevily nečekané komplikace. Rušnost v tomto úseku se měřila pouze v jednom směru, a to z centra směrem na Obřany. Sčítání dat probíhalo jen necelý týden, a to od pondělí 28. listopadu do pátku 2. prosince pomocí zařízení RoadPod VT. Přesto byl celkový počet projetých aut poměrně vysoký.

Zdroj: Kristýna Komárková

Od pondělí do pátku tu projelo bezmála devatenáct tisíc vozidel. Auta místem projela rychlostí v průměru pětapadesát kilometrů za hodinu, nejvíce pak necelou stovku. „Přístroj jsme nainstalovali minulé pondělí. Bohužel se senzory v pátek uvolnily, takže je na konci tohoto týdne musíme připevnit ještě jednou,“ sdělil dodavatel senzorů Vojtěch Helikar.

Dodavatel senzorů v těchto australských mobilních zařízeních spatřuje hned několik výhod. Tvrdí, že vyhodnocení je rychlé a probíhá na základě krátkých, většinou týdenních zpráv. Městská část tedy během krátkého času ví, kdy je v místě dopravní špička nebo malý provoz. Radar navíc zaznamená i kategorii dopravního prostředku.

Podobné zařízení v současnosti už funguje ve Vranovicích na Pohořelicku, ovšem častější využití má v zahraničí. Radary se používají v Německu, Rakousku, Skandinávii nebo ve Velké Británii.