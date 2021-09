Už 50 let šoféruje trolejbus v Brně: Cestující bývali víc přátelští, říká řidič

/FOTO/ V roce 1971 uvedli silničáři do provozu první úsek dálnice D1 z Prahy do Mirošovic. Ve stejném roce nastoupil jako řidič trolejbusu do brněnského dopravního podniku Miroslav Lerch. V září tak slaví už půl století ve službě.

Řidič trolejbusu Miroslav Lerch slaví 50 let ve službě. | Foto: se souhlasem brněnského dopravního podniku

Lerch nejprve pracoval jako mistr ve výrobním družstvu Družena, ale protože s manželkou založili rodinu, začal se poohlížet po lépe placené práci. „Říkal jsem si, že by mě mohlo řízení bavit, tak jsem se přihlásil na dopravním podniku. Lákala mě i možnost přesčasů. Zrovna zahajovali provoz nových trolejbusových linek a otevírali kurz pro řidiče, tak jsem do něj nastoupil. Nikdy jsem nelitoval," sdělil třiasedmdesátiletý Miroslav Lerch. Když začínal, jezdily v Brně trolejbusy jen do Šlapanic a městských části Žabovřesky a Královo Pole. Lerchovou nejoblíbenější linkou je 33. „Každý den je jiný, jezdím městem, poznávám nové lidi. Za ta léta už vím, které cestující na zastávkách potkám. S některými už se zdravíme nebo se na sebe usmějeme," doplnil Lerch. Zdemolované chytré zastávky v Brně: stále bez slibované opravy, víme proč Přečíst článek › Za svou kariéru najezdil řidič přes dva miliony kilometrů. Za padesát let profesní kariéry se řada věcí změnila. „Vozy, trasy, cestující. Něco k lepšímu, něco k horšímu. Řekl bych, že cestující bývali více přátelští," usmál se. Vedení dopravního podniku Lerchovi ve čtvrtek poděkovalo za jeho služby. „V dnešní době zní padesát u jednoho zaměstnavatele jako sci-fi. Za mě to vypovídá o neuvěřitelné vytrvalosti, pokoře a trpělivosti. Jeho práce si vážím a doufám, že padesátkou jeho služba u nás nekončí," řekl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.