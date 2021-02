Brňané v minulosti třídili plast skoro do dvou set takzvaných drátěnek. Poslední lokalitou, kde je mohli využít, byl prostor před prodejnou Globus v Ivanovicích. „S ústupem těchto kontejnerů se zvyšuje přehlednost systému třídění a zlepšuje vzhled města,“ uvedl předseda představenstva svozové firmy Sako Brno Filip Leder.

Drátěnky o objemu až pět tisíc litrů postupně nahradily žluté nadzemní nádoby. „Ty jsou opravdu pěknější, ale výrazně menší a je pravda, že často bývají přeplněné,“ napsal na sociálních sítích Brňan Hynek Cígler.

Do průhledných drátěnek Brňané vhazovali i velké věci z jiných materiálů. „Mezi separovanými plasty se často nacházel nábytek, pytle mokrých pilin, staré kufry, pneumatiky z nákladního vozu, větve a dokonce i lednice, tedy to, co by normálně patřilo výhradně na sběrné středisko odpadu,“ řekl mistr svozu Tomáš Ondrášek.

Pro vývoz drátěnek museli popeláři používat pouze nakladač se speciálně upraveným ramenem. „Ve srovnání s dnešní sítí nadzemních a podzemních nádob to znamenalo menší pružnost při nastavování frekvence vývozů," poznamenal mluvčí Sako Brno Michal Kačírek.

Lidé šedé kontejnery vídali hlavně na sídlištích, ve velké míře byly třeba v Bohunicích nebo na Vinohradech. „S tím, jak se v Brně rozvíjel systém třídění odpadu, zvyšoval se počet plastových nádob a zintenzivňovala se i frekvence jejich svozu. Drátěnky zůstávaly pak spíše tam, kde postačoval svoz jednou týdně," sdělil Kačírek.

Náhradou za drátěnky jsou žluté nádoby a podzemní kontejnery, kterých je ve městě téměř 2 900. Nádoby pod zemí najdou Brňané na sedmadvaceti stanovištích v osmi městských částech. Poslední přibylo letos v Ořešíně.

Pracovníci Sako Brno kontrolují podzemní kontejnery podle Kačírka prakticky denně. „Třikrát týdně se vyváží papír, konkrétně v pondělí, čtvrtek a sobotu, dvakrát týdně plast - úterý a pátek - a jedenkrát za týden sklo, a to ve středu," doplnil.