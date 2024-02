Na místě byla ve středu ráno redaktorka Deníku. Řidiči přes most v tu chvíli projížděli ve směru od centra na Lesnou, v opačném směru blokovali průjezd mostu i následný sjezd z Merhautovy ulice na velký městský okruh vodohospodáři. Ti zde přepojovali březovský vodovod.

Přestože ještě dopoledne zela v místě odbočení na rampu několikametrová díra, o několik hodin později vodaři práci na přepojování vodovodu dokončili. „Následně stavbaři zajistili možnost odbočení z Merhautovy na Porgesovu," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Ve středu po třetí hodině odpoledne stavbaři zprůjezdněním rampy splnili podmínku pro úplné uzavření přilehlého mostu přes železnici. Právě sjezd z Merhautovy na velký městský okruh totiž představuje jednu z objízdných tras. „Nyní je most průchozí pouze pro chodce. Provizorní lávka pro pěší vedle opravovaného mostu by měla být dokončena do konce února," dodal Poňuchálek.