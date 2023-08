Řidiči projedou Zvonařku od Plotní až po křižovatku s Trnitou pouze v jednom jízdním pruhu v sobou směrech. Zúžení pokračuje i v Opuštěné, a to po Uhelnou ulici. Ze Zvonařky ani z Opuštěné řidiči neodbočí do leva do Trnité. „Vypadá to šíleně. Tady to bývá ucpané i normálně, teď to bude hlavně ve špičce daleko horší," povzdechla si brněnská řidička Barbora Kolářová.

Trnitá je navíc od konce července v úseku od Opuštěné k Úzké ulici průjezdná pouze jednosměrně. Do Trnité budou moct řidiči z Úzké vjet od 19. srpna, to už ale bude před ústím do Opuštěné uzavřená a stane se tak z ní dočasně slepá ulice. Od 19. do 24. srpna ji řidiči nevyužijí ani k příjezdu do Vaňkovky. „Z Trnité řidiči do nákupního centra nevjedou, a to kvůli souběhu s pracemi na Paláci Trnitá," popsala mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková.

Další dopravní omezení v Brně. Začaly opravy v Opuštěné a Zvonařce

Se zpožděním musí počítat nejen řidiči, ale také cestující městskou hromadnou dopravou. Trolejbus číslo 84 přijíždějící od Židenic dorazil v pondělí ráno na zastávku Opuštěná o několik minut později. Na své trase k Mendlovu náměstí se navíc několikrát zastavil v koloně. „Já už tomu tady v tom Brně opravdu nerozumím," prohodil jeho řidič přes okýnko k řidičce trolejbusu v protějším pruhu. I ten totiž na několik minut znehybněl.

Autobusy a chodci

Komplikace způsobují dopravní omezení také meziměstským spojům. „Dopravní situace ve městě je dlouhodobě problematická. Díky současným uzavírkám nabírají naše spoje zpoždění téměř na všech našich autobusových linkách zajíždějících do Brna," uvedla mluvčí společnosti Regiojet Alexandra Janoušek Kostřicová.

Opravy silnice v Opuštěné a Zvonařce zasahují i pěší. Přechody po obou stranách Trnité jsou uzavřené a chodci tak musí využít buďto nadchod vedoucí přímo do prvního poschodí Vaňkovky, nebo o několik desítek metrů vzdálenější přechod u Plotní.

Pro řidiče začínají peripetie s průjezdem silnice I/42 už na jejím začátku v Ostravské ulici v brněnských Židenicích. Tam od začátku roku opravují dělníci most Otakara Ševčíka. Blíže k centru pak neodbočí auta z Hladíkovy do Masné a po překonání srpnového zúžení ve Zvonařce a Opuštěné přichází zkouška trpělivosti na Poříčí. I tam je doprava kvůli stavbě protipovodňových opatření u břehu Svratky omezená.

Na dopravní uzavírky narážejí letos v létě brněnští řidiči nezřídka. Od začátku měsíce se například potýkají s komplikacemi souvisejícími s rozšířením dálnice D1 v úseku mezi brněnskými exity 194 a 196. Ve stejnou dobu navíc nastala změna organizace dopravy v Žabovřeské ulici. Omezení v dopravě pokračují i na Tomkově náměstí, kde probíhá výstavba další části velkého městského okruhu. Aktuální režim umožňuje průjezd jedním pruhem v každém směru od výjezdu z Husovického tunelu po Karlovu ulici, od neděle do 18. srpna se takto zúžený úsek zkrátí pouze na prostor Tomkova náměstí.