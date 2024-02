/FOTOGALERIE/ Přebíhající lidé, pokyny strážníků a auta řadící se do kolony mířící na Dornych. Tak vypadá přednádražní prostor v Brně v odpolední špičce. V pondělí tady začala oprava chodníku u někdejšího Čedoku, práce budou pokračovat v Nádražní ulici směrem k Novým sadům až do konce května. Deník měl na místě reportérku.

Od pondělí 19. února až do konce května trvá uzavírka silnice a chodníku v Nádražní ulici. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Uzavřený je chodník od přechodu u bývalého sídla Čedoku až po přechod před očním studiem v Nádražní ulici ve směru na Nové sady. U obou přechodů je značka zakazující vstup chodcům. Většina lidí ale prochází a snaží se trasu projít. Strážníci je posílají zpět nebo zastavují dopravu, aby mohli silnici přejít.

„Nemají to tam moc dobře označené, o nějakém uzavření jsem nevěděla a musela jsem to celé obejít. Je to nic moc, když člověk spěchá," říká redaktorce Deníku na místě například Ilona Rehbergerová.

Budoucnost budovy bývalého Čedoku u nádraží v Brně? Čtyři zájemci o pronájem

Chodce jdoucí k optice strážníci nechávají po uzavřeném chodníku projít. Rozkopaný je zatím pouze úsek v zatáčce před bývalým sídlem Čedoku. Lidé mířící k Novým sadům například z Masarykovy ulice se ale musí vracet k tramvajovým ostrůvkům před hlavním nádražím a přejít přes vzdálenější přechod.

„Uzavření mi nevadí a nijak mě to neomezuje. Je to prostě uzavřené, tak to obejdu. Je to paráda, že budou nové chodníky," zamýšlí se jeden z kolemjdoucích Lubomír Hrnčiarik.

Dopravní komplikace především pro řidiče ale vznikají i před obchodním centrem Letmo. Někteří ze šoférů totiž byli zvyklí ve směru na Nové sady projíždět nově zřízenou sdílenou zónou, a to i přesto, že to okolní zákazy odbočení nedovolují. Teď je ale před vjezdem do sdílené zóny zátaras a auta se sem nedostanou.

Od pondělí 19. února až do konce května trvá uzavírka silnice a chodníku v Nádražní pod ulicí Bašty ve směru od Benešovy.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Na poslední chvíli se tak otáčí a snaží se zařadit do kolony mířící k objízdné trase vedoucí pod viaduktem na Dornych. Auta chvílemi stojí v řadě až u bývalé pošty vedle nádražní budovy.

Zákaz vjezdu platí ve směru na Nové sady i při vjezdu do Nádražní ulice z křižovatky s Masarykovou. Práce potrvají do konce letošního května. „Uzavírka bude postupovat podle vývoje stavby. V dalších fázích se může omezení měnit a je nutné proto sledovat dopravní značení," upozorňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.