Výstavba parkovacího domu pro 110 vozidel na deset měsíců částečně uzavřela místní komunikaci v ulici Pod Rénou v Ivančicích na Brněnsku. „Motoristé projedou místem se zdržením po jedné polovině vozovky. Je to z důvodu připojení parkovacího domu na kanalizaci. Omezení potrvají zhruba do konce října letošního roku,“ informoval ivančický místostarosta Jaroslav Sojka.

Další dopravní komplikace přinese Ivančickým budování okružní křižovatky U Tří Kohoutů, která má začít letos v červnu. „Okružní křižovatka má za cíl zvýšit plynulost dopravy a bezpečnost účastníků silničního provozu na kritickém křížení komunikací II/152 a II/394. Křižovatka by měla být po celou dobu výstavby s omezením průjezdná. Zajímavostí stavby je zpevnění krytí Mřenkového potoka, který prochází pod okružní křižovatkou, ulicí Dr. Novotného a dále do ulice Ve Sboru. V Místě vznikne i chodník pro chodce,“ dodal místostarosta.

Dopravní uzavírky a omezení na Brněnsku:



Želešice - silnice II/152 (ulice 24. dubna), Želešice, výstavba kanalizace, uzavírka do 30.4.2022



Troubsko - silnice III/15267 (ulice Zámecká), oprava lávky, uzavírka do 31.5.2022



Čebín – stavba obchvatu mimo zastavěné území obce, dokončení na konci roku 2023



Ivančice - částečná uzavírka místní komunikace v ulici Pod Rénou do 31.10.2022, zahájení plánované výstavby okružní křižovatky U Tří Kohoutů v červnu 2022



Bílovice nad Svitavou – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh v ulici Fügnerovo nábřeží do prosince 2022



Příbram na Moravě – uzavřena silnice III/3958 u obecního úřadu do 15.8.2022

Stavba nové okružní křižovatky, čtyřech mostů, dvou protihlukových stěn a přeložky inženýrských sítí zbrzdí provoz na silnici II/385 u Čebína na Brněnsku. Krajští silničáři ke stavbě tamního obchvatu přistoupili kvůli nevyhovujícímu technickému stavu současné vozovky i vysoké intenzitě provozu v obci, protože jí projíždí tranzitní doprava. Novostavbu silnice II/385 jihozápadně od Čebína dělníci dokončí na konci příštího roku.

Řidiči do konce letošního dubna neprojedou ulicí 24. dubna v Želešicích na Brněnsku. Jedná se o silnici II/152 vedoucí do Hajan na Brněnsku. Dělníci v místě nejprve vyměnili kanalizaci a vodovod. Nyní opravují povrch vozovky, který byl trvale zatěžovaný nákladní, osobní i městskou hromadnou dopravou. Objízdná trasa vede přes Rajhrad, Syrovice, Ořechov a Hajany.

Práce na silnici komplikují dopravu v ulici Fügnerovo nábřeží v Bílovicích nad Svitavou, kde řidiči projíždí pouze jedním jízdním pruhem. K poškození vozovky došlo kvůli zvýšenému pohybu náhradní autobusové dopravy a vozidel stavby, kteří pracují na rekonstrukci železniční trati mezi Brnem a Blanskem. Omezení potrvají do konce letošního roku.

Provoz úplně utichl na silnici III/3958 v úseku od obecního úřadu po dům číslo popisné 58 v Příbrami na Moravě z důvodu výstavby kanalizace. Objížďka přes Zakřany na Brněnsku potrvá do poloviny letošního srpna. Do konce května tohoto roku motoristé neprojedou Zámeckou ulicí v Troubsku na Brněnsku z důvodu oprav lávky.

Jihomoravští silničáři letos do výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic druhé a třetí třídy investují přes dvě a čtvrt miliardy korun. „K největším stavbám letošního roku patří obchvat Čebína na Brněnsku, kam půjde 350 milionů korun,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Všechny dopravní stavby, kterých jihomoravští silničáři plánují na letošek realizovat devětasedmdesát, jsou financovány z krajského rozpočtu s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury nebo dotačně z Evropské unie. „Na rekonstrukce a opravy silnic počítáme v krajském rozpočtu s částkou přesahující 527 milionů korun. Na obnovu kvality mostů, jejich bezpečnost a drobné opravy půjde asi dvaapadesát milionů korun. Ostatní pokryjeme z dotací,“ uvedl krajský radní pro oblast dopravy Jiří Crha.