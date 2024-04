Uzavírky se nedotýkají jen místních, například Pavel Klang ze Žabovřesk musel jet na nákup do Kauflandu vedle Reissigovy ulice objížďkou. „Vadí mi to moc. Musel jsem jet na Řečkovice a potom se vracet po Staňkově," popsal muž.

V krátké části Reissigovy mezi Poděbradovou a Štefánikovou byla ve čtvrtek dopoledne opuštěná několikametrová díra v chodníku s oplocením minimálně přesahujícím do vozovky. Na to, že byla silnice uzavřená zbytečně brzo, poukázala například Hana Čechová s manželem. „Začalo se tam pracovat až několik dní po uzavírce. Jezdíme z Králova Pole na nákup do Kauflandu a do Tesca a musíme to objíždět, co se dá dělat," sdělil pár.