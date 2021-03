/ROZHOVOR/ Když se Irena Zigmanová vrátila do rodné vesnice, potřebovala mít kolem sebe partu podobě naladěných žen. Jako čerstvá matka hledala, s kým by sdílela názory o výchově a dělila se o radosti či starosti. Spontánně vzniklé společenství se později stalo oficiálním spolkem a důvody byly čistě praktické. Nyní je již sokolnické Komunitní centrum Lípa skvěle fungující organizací.

Irena Zigmanová vede sokolnické Komunitní centrum Lípa. | Foto: osobní archiv

Dokázalo zareagovat i na současnou nelehkou situaci. „Dali jsme dohromady tipy na zvládnutí lockdownu, nabízíme poradenství pro rodiny, naše semináře jsme přesunuli do online prostoru, připravujeme bezkontaktní procházky s úkoly pro rodiny s dětmi. A chystáme také projekt, který by pomohl školákům s doučování,“ prozrazuje Zigmanová. V rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost se podělila se zkušenostmi se zakládáním Lípy, naznačí také, co jí dělá radost a proč je důležité s dětmi cestovat.