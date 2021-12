Zbytky jídla vyhozeného z okna a povalujícího se na chodníku tíží některé obyvatele brněnských Bohunic. Přitahují potkany a zapáchají. Na nepořádek si lidé stěžují převážně na sociálních sítích. Nejvíce problematické jsou tamní Arménská, Ukrajinská a Spodní ulice, ale i jiné lokality.

Ilustrační foto. | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Kvanta plesnivého starého chleba či müsli se povaluje na chodníku za domem v Arménské. Nepořádek na sídlišti trápí místní obyvatele. „Starší dáma pravidelně hází jídlo z okna. Vidím to z mého bytu. Jednou jsem ji nachytala za domem, kdy vyšla s pytlem jídla. Varovala jsem ji, ať to hlavně nikam nesype, že to přiláká akorát potkany. Odpověděla ano a přede mnou to vysypala, tentokrát ke keři,“ řekla na místě reportérce Deníku Rovnost žena, která bydlí na tamním sídlišti. Představit se odmítla.