Jan Musil je otcem dvanáctileté dcery Nikity a přestože měla na základní škole samé jedničky, letos nesložila zkoušky na osmileté gymnázium. Podle Musila proto, že školy berou málo dětí a konkurence mezi nimi je vysoká. „Berou asi deset procent dětí, tak se nedostala. Za rodiče musím říct, že každá další nová střední škola, která umožní silným ročníkům kvalitně studovat v Brně, je velké plus. Nyní je opravdu problém zapsat naše děti na školy. Jedničkáři se nedostávají na gymnázia, protože zájem je obrovský,“ uvedl Musil. Problémem velkých měst je podle něj i to, že střední školy zde navštěvují také děti z okresů.

Právě na tuto situaci bude nové gymnázium reagovat. Podle náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání a strategii chytrého regionu Jiřího Nantla je v Jihomoravském kraji a zejména Brně nedostatek gymnázií, možnost otevírat nové tu tedy stále je. „Brno patří mezi lokality, kde je podle státních dokumentů možné otevírat nové gymnaziální kapacity, protože je tu nadstandardně velký převis poptávky nad nabídkou. Máme tedy možnost rozšířit kapacitu a to nikoli způsobem, že bychom kvůli tomu omezovali jiný typ vzdělání,“ sdělil Nantl.

Nikita je spíše humanitně zaměřená a přestože nové gymnázium bude muset splňovat rámcové vzdělávací programy, profilací půjde směrem k přírodním vědám. Dívka se tak bude muset porozhlédnout jinde. Podle Nantla však v Jihomoravském kraji zájem mezi mladými v o přírodovědné obory roste a v náboru studentů se začínají angažovat i soukromé firmy.

Ostatně na těch bude založena unikátnost nového gymnázia. Propojenost s odbornou praxí bude pro školu totiž klíčová. „Povedeme silný dialog s přírodovědným průmyslem v Brně nebo Jihomoravském kraji, který bude do této koncepce vstupovat. Odborníci z praxe budou vést volitelné předměty nebo se zapojí do projektové výuky. Ta by probíhala přímo v samotných firmách. Říkáme tomu projektové týdny, kdy by studenti pracovali pod vedením lidí z firem na nějakých odborných projektech,“ popsal Nantl.

Projekty budou moci studenti zpracovávat i pod vedením akademických pracovníků. I na těch je totiž založeno něco, co zástupci kraje pojmenovávají gymnáziem 21. století. Zapojit by se do projektu měly všechny brněnské univerzity s výjimkou JAMU. „S brněnskými univerzitami se domluvíme v podmínkách České republiky na unikátní spolupráci. Počítá se s tím, že lidé relevantních fakult budou na gymnáziu v nějakém rozsahu učit a povedou konkrétní předměty. Buď tak, že by participovali na hlavních povinných předmětech nebo by případně otevírali předměty volitelné. Diskutovali jsme i myšlenku, že by se studentům, kteří následně budou přijati na vysokou školu, mohly některé předměty dílčím způsobem uznat,“ vysvětlil Nantl. Obsahovou koncepcí nového gymnázia se v pondělí zabývali ředitelé firem i tři brněnští rektoři a další zástupci akademické sféry.

Postavit školu, která bude mít pro takovou výuku dostatečné zázemí, ovšem nebude levné. Gymnázium bude fungovat v prostorách bývalé obchodní akademie na ulici Pionýrská, která bude muset projít rozsáhlou rekonstrukcí. K vytvoření laboratorního zázemí a dalších prostor pro pět set studentů už zastupitelstvo kraje schválilo zhruba 170 miliónů korun.

A koho bude nové brněnské gymnázium vychovávat? Co do konkrétních profesí to říct nelze. U absolventů se totiž očekává, že budou pokračovat dále na vysokou školu přírodovědného zaměření. Alespoň jednu profesi však Nantl zmínil. „Jsou to profese laborantů nebo lidí, co provozují nějaké technologie v přírodovědných firmách. Například firma Thermo Fisher Scientific hledá lidi, co u nich budou testovat mikroskopy a podobně. Jedná se o často velmi sofistikovaná povolání, pro která studenty připravujeme. Zaměstnanci pracují se stroji třeba i za několik desítek miliónů,“ dodal.