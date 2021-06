Brňané letos zažili nejchladnější jaro od roku 1996 s průměrnou teplotou 8,3 stupně Celsia. Celá topná sezona trvající od října loňského do května letošního roku pak byla s průměrem pět a půl stupně Celsia v dlouholetém porovnání průměrná. Uvedli to v pátek představitelé brněnských tepláren.

Brno Královo Pole teplárna. | Video: Deník/Oldřich Haluza

Teplo do domácností dodávali do radiátorů nepřetržitě 249 dnů až do 31. května. Zákazníkům prodali tři a půl milionu gigajoule tepla. Jednalo se o desetiprocentní meziroční nárůst. „Největší podíl na něm mělo hlavně mimořádně chladné letošní jaro," uvedl generální ředitel tepláren Petr Fajmon.