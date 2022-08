Vedení Brna si palčivou situaci hasičů uvědomuje a s hasiči o problému vede diskuzi. Podle radního pro sport a školství Jaroslava Suchého ale věc nemá rychlé a jednoduché řešení. „Ideální představa je atletická čtyřstovka s pevnými překážkami po celé léto. To by nevyhovovalo zase atletům,“ vyjádřil se Suchý.

Jako vhodné místo pro vlastní sportoviště se hasičům jevily bývalé tenisové kurty naproti základní škole Čejkovická ve Vinohradech. Pozemky, na kterých kurty stojí ale vlastní developer Jiří Maršálek a už dříve na jejich místě plánoval vystavět projekt Go Up, který se setkal s vlnou kritiky od místních i některých politiků. Vedení města spolu s městskou částí se tak už před dvěma lety domluvilo s developerem na jejich vykoupení, k tomu ale zatím nedošlo. Hasiči doufají, že právě po vykoupení pozemků by na místě mohlo vzniknout žádané sportoviště. „Několik let jednáme s městem a tohle je v pořadí už čtvrté místo, na kterém by ovál mohl být,“ řekl Elstner.

Před dvěma týdny ale oznámila městská část Brno-Vinohrady na svém webu obrat v záměru developera. Namísto kritizovaného projektu Go Up se Jiří Maršálek rozhodl v místě vybudovat projekt s názvem Sport for living, jehož součástí je obnova starých kurtů, výstavba budovy pro wellness a jógu, dětské hřiště a parkoviště. Vinohradská Rada tento záměr jednohlasně podpořila. „Záměr se nám líbí a doporučíme zastupitelstvu, aby jej schválilo. Veřejnost si ve Vinohradech bude moci přijít zasportovat,“ okomentoval developerův nový projekt starosta Vinohrad Jiří Čejka. Vykupování pozemků tak podle jeho slov už není nutné.

Plán přestavit staré kurty na hasičské sportoviště starosta nepodporuje. „Zdá se nám to jako chatrné využití. Chceme více veřejné řešení a ne to, že jedno občanské sdružení z padesáti bude mít svoji základnu,“ sdělil Čejka. Dodal, že částka stoupající ke dvanácti milionům, kterou by městská část za výkup pozemků musela zaplatit, je pro využívání místa pouze hasiči nepřiměřená.

Podle Suchého by ale hasičské sportoviště mohla využívat také veřejnost. „S panem starostou jednoznačně nesouhlasím, ovál by měl regulovaný vstup podobně jako třeba Tyršův park a pokud by na něm neprobíhalo hasičské cvičení, tak by byl přístupný,“ opanoval radní. Uznal ale, že v koalici zatím nenašli shodu v záměru vykoupení pozemků od developera.