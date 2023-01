V pořadí už druhý vůz čeká například zkouška vytápění a větrání, zkratová zkouška, zkouška vibrací nebo dynamická zkouška podvozků se zátěží. Ta je předepsaná na patnáct tun, což odpovídá běžnému zatížení vozu při provozu s cestujícími. „Hned po úspěšném absolvování všech testů, vůz nasadíme do běžného provozu. Předpokládáme, že to bude poslední týden v lednu. Očekáváme, že by na konci ledna také měla dorazit v pořadí už třetí tramvaj,“ prozradil Havránek.

Nová šalina pro nejdelší tramvajový tunel: plně zatížená projíždí ulicemi Brna

Obousměrný vůz Škoda ForCity 45T měří 31 metrů a je široký dva a půl metru. Do plně klimatizované tramvaje se vejde 233 cestujících, z toho čtyřiašedesát sedících. „Její elektrická výzbroj navíc umožňuje rekuperaci, to znamená navracení elektřiny při brzdění zpět do sítě, což snižuje celkovou spotřebu vozidla a tím i náklady na provoz," zmínila mluvčí brněnského dopravce Barbora Doležalová.

Firma Škoda Group vyrobila pro dopravní podnik celkem pět vozů. Třetí objednaná tramvaj dorazí do Brna na konci ledna, zbylé dvě pak do konce března. Jeden vůz vyjde na šedesát milionů korun. Dopravní podnik má podepsanou smlouvu, která mu umožňuje nakoupit do roku 2026 až čtyřicet těchto tramvají v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun. „U případných dalších vozů Škoda ForCity 45T tyto zkoušky už potřeba nebudou. Jejich uvedení do provozu s cestujícími tak bude mnohem jednodušší a taky rychlejší," doplnila Doležalová.