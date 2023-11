Místo plavek brusle a teplou čepici. Na koupališti Biotop v Brně-jihu pro návštěvníky na zimu chystají novinku. Letos poprvé tam otevře venkovní kluziště. Deník měl možnost se na stavbu ledové plochy přímo na místě podívat.

V Brně-jihu na koupaliště i v zimě. Pro návštěvníky tam poprvé vzniká kluziště | Video: Deník/Kostka Jiří

Kluziště mohou Brňané poprvé vyzkoušet v sobotu 2. prosince. „Chtěli jsme pro obyvatele naší městské části vymyslet nějaké sportovní vyžití i na zimu, kdy je možností méně. Vymysleli jsme proto kluziště, které vznikne na koupališti Biotop. Areál tak získá celoroční provoz,“ vysvětlil starosta městské části Brno-jih David Grund.

Ledová plocha v areálu koupaliště už získává jasné obrysy. Ve středu ráno dělníci pracovali na elektroinstalaci pod konstrukcí kluziště. „Plocha je v podstatě hotová, doděláváme mantinely a elektřinu. Už tady máme v barelech i speciální chladící kapalinu, která bude proudit v hadičkách pod ledem,“ ukázal reportérovi Deníku přímo na místě ředitel koupaliště Biotop Pavel Svrčina.

Areál koupaliště je podle starosty Grunda i ředitele Svrčiny pro kluziště ideální. „Lidé tady najdou všechen potřebný komfort – toalety, šatny i občerstvení. Důležitá je i dobrá dostupnost elektřiny pro chlazení a osvětlení,“ vysvětlil starosta Grund. Lidé se podle něj v některé dny mohou těšit i na kulturní program, který je v areálu v plánu.

Zda na koupališti bude bruslení i v dalších letech, rozhodne podle starosty Grunda letošní zájem. „Zatím jsme si plochu jenom pronajali. Když ale bude zájem velký a provoz se vyplatí, zvažujeme, že si pro příští roky pořídíme kluziště vlastní,“ řekl starosta Brna-jihu.

Bruslení bude možné v areálu koupaliště od začátku prosince do konce února. Ve všední dny bude otevřeno ve dvou dvouhodinových blocích – od tří do pěti a od šesti do osmi hodin večer. V dopoledních hodinách budou kluziště využívat děti z brněnských škol a školek.

O víkendech bude kluziště pro veřejnost otevřené i dopoledne. K podvečerním blokům přibudou dva dřívější – od devíti do jedenácti a od dvanácti do dvou hodin odpoledne. O svátcích bude mít kluziště zavřeno.

Dospělí si na Biotopu zabruslí za 130 korun, děti a důchodci budou mít vstup za sedmdesát korun. K dispozici budou i zvýhodněné rodinné vstupenky. Brusle si také mohou zájemci na místě půjčit nebo nabrousit.