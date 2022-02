Každý ročník by měl podle plánu zahrnout dvě třídy, jedna se sportovním a druhá s všeobecným zaměřením. S návrhem na spolupráci na projektu výstavby základní školy a víceúčelové haly se na město obrátila Tělocvičná jednota Sokol Brno I. „Město by díky navrhované spolupráci získalo potřebné pozemky, a to za symbolickou jednu korunu. Na oplátku by členové Sokola mohli využívat plánovanou novou víceúčelovou halu v odpoledních hodinách a o víkendech,“ upřesnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Nová umělecká ozdoba centra Brna: dílo Mezi kruhy symbolizuje zrod něčeho nového

Navazovat by na novou základní školu mělo nedaleké Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, v jehož blízkosti dělníci právě dokončují víceúčelovou halu. Hala, která vznikla na místě bývalé nafukovací, poslouží především atletům a gymnastům. „Děti z gymnázia už tam trénují. Hala je možná nejlepší v České republice," zmínil již dříve krajský radní Vladimír Šmerda.

Podle prvních odhadů by se náklady na výstavbu mohly pohybovat kolem 560 milionů korun. Vedení města se současně plánuje ucházet o dotace z národních nebo evropských fondů. Začátek stavby upřesní projektové práce a povolovací projekty, do země však dělníci poprvé kopnou nejdříve za dva nebo za tři roky.