Jedná se o unikátní přístup, který dopravce praktikuje i u tramvají typu Drak, v minulosti u trolejbusu Mario nebo přestavby tramvají K2 na Vario. „Jsme jediným podnikem v České republice, který si kompletuje vozy vlastními silami a máme s tím jen tu nejlepší zkušenost. Naši pracovníci tím získají zkušenosti, které pak zúročí při opravách vozů,“ vysvětlil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Dopravce zaplatí 7,4 milionu korun za kus.

Nové trolejbusy složí pracovníci brněnského dopravního podniku v tamních dílnách.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková

Komponenty k prvním dvěma vozům dodá výrobce do čtyř měsíců, dalších až osmatřicet dopravní podnik může dokoupit za stejných podmínek do roku 2025. „První dva vozy musíme podle smlouvy sestavit do půl roku od dodání komponent. Předpokládáme, že nám bude stačit přibližně poloviční doba. Na kompletaci se bude ve vozovně Komín podílet asi dvacet pracovníků, nejčastěji to budou elektrikáři a mechanici,“ řekl techniko-provozní ředitel dopravního podniku Vítězslav Žůrek.

V Brně existuje nejdelší síť trolejbusových linek v České republice. Na devětapadesáti kilometrech trolejbusové sítě dvanáct linek denně projíždí vozy trasu o celkové délce téměř 103 kilometrů. „Trolejbusová doprava je ekologická, bezemisní a v porovnání s alternativními pohony peněžně daleko dostupnější,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková.

Do ulic by první dva nováčci mohli vyjet na přelomu roku 2022 a 2023. „V provozu nahradí trolejbusy 21Tr a 14Tr a objeví se na všech trolejbusových linkách kromě 25, 26 a 37, na které dopravce nasazuje kapacitnější kloubové vozy," zmínila Tomaštíková.

Od loňského do konce příštího roku přibude v Brně nejméně dvaapadesát nových trolejbusů. „Síť trolejbusových linek chceme dále rozšiřovat. Vytipujeme místa, kde by bylo možné autobusovou dopravu nahradit trolejbusovou,“ přiblížil nové záměry podniku Havránek.