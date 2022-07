Hned za vstupními dveřmi se rozprostírá obývací pokoj s puštěnou televizí, ve které běží animovaná pohádka. „Já chci jít sem!" zvolá Terezka a běží se usadit do kulatého křesílka, které se s ní hned začíná houpat. Nestojí totiž na čtyřech nohách, jako klasické křeslo, ale balancuje na hrotu. Vypadá jako obrovská káča, ve které se dá sedět. Chlapec se chvíli kolébá ze strany na stranu a pak utíká do kuchyně, kde se místo vaření hraje ping pong.

Motosport jen pro chlapy? Kdepak, říká šéfová studentské formule z Brna

V šuplíku s nádobím se skrývají pánvičky a na stole, přepaženém vyskládaným nádobím, leží bílý míček. Oba sourozenci se hned pouští do hry a rodiče pobaveně sledují, jak míček létá všemi směry. Potom děti proběhnou kolem ložnice, kde na posteli skáčou další malí návštěvníci. Přeskočí dlouhé nazouvací lyže, na kterých dům se smíchem prochází najednou celá čtyřčlenná rodina a běží do prádelny. Tam začíná ta největší zábava. Ze šňůry, na které je pověšené vyprané prádlo, je udělaná překážková dráha. Na jejím konci je v pračce místo bubnu díra, kterou děti prolézají ven. „Tak běž ještě jednou," sklání se k maminka k Honzíkovi, který celou dráhu proběhl už asi šestkrát.

Odpočinek rodina nenachází ani v dětském pokoji, kde je sice židle, ale jejím účelem je na ní jezdit dopředu a dozadu. Jedině tak totiž bude fungovat elektřina v lampičce a v počítači na stole. Z pokojíčku potom Honzík vybíhá malými vrátky ven na pomyslnou terasu, ze které vede dlouhý stříbrný tobogán do spodního patra. O kousek dál z domu odjíždí holčička na kole, zavěšeném na laně několik metrů nad zemí. Všude je slyšet radostný dětský křik a okolo se to jen hemží pohybem. Je příjemné vidět děti v pohybu a se zápalem, bez nepřítomného výrazu, upřeného do elektroniky v rukách.