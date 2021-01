Soběšický hřbitov byl dlouho na pokraji svých kapacit. Podle ředitelky Správy hřbitovů města Brna Aleny Říhové by díky rozšíření mohl vystačit na dalších dvacet let. „Vznikne tu 142 hrobových míst, 730 urnových a padesát kolumbárních okének. Cena pronájmu bude stejná jako na ostatních pohřebištích,“ uvedla.

Nová část bude tak zvaným lesním hřbitovem. Od běžných pohřebišť se mírně liší. "Budou zde travnaté chodníky místo asfaltových. Ten do lesa nepatří a způsobuje zatížení přírody. Zároveň jsou jeho následné opravy při propadech hrobů jsou neekonomické. Trávníkové chodníky jsou vhodnější a v případě potřeby se dají snadno opravit," doplnila Říhová.

Rozšíření hřbitova o šest tisíc metrů čtverečních umožní změna územního plánu. "Projekt podle odhadu vyjde na deset milionů korun. Hotovo by mohlo být do konce letošního roku," uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Návštěvníci Ústředního hřbitova si zvykli nakupovat květiny nebo svíčky ve stáncích blízko zastávky hromadné dopravy. Po plánované přestavbě ale zmizí. Květinářství a kamenický obchod se má přesunout do nových reprezentativnějších prostor.„Majitel říkal, že asi dva další roky by mělo vše zůstat jak je. Pak bude muset stánky odvézt. Jak to bude s prodejem, nevím,“ řekla prodavačka ve stánku s květinami Lenka Sedlačíková.

Kromě rozšíření služeb pro návštěvníky chtějí brněnští radní i modernizovat provozní budovy hřbitova. "Rádi bychom upravili stání pro techniku, která je pro údržbu hřbitova nezbytná a prodloužili její životnost díky zastřešeným stáním. Dále jsou potřeba prostory pro archivaci a v neposlední řadě šatny pro pracovníky," vyjmenovala Říhová.