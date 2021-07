První den odstavení systému v Brně proběhl bez větších problémů. Požadavků na přijetí žádanek bylo jen pár a úředníci nezaznamenali žádné problémy nebo stížnosti. „Dnes jsme vydávali vyhotovené průkazy, ale zítra už nebudeme ani přijímat žádosti, ani vydávat ty hotové,“ sdělil Rovnosti mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Kdyby se někdo rozhodl reklamovat vyřízený průkaz, než informace smažou, ponechají si pracovníci biometrické údaje na tři měsíce v systému. Otisky prstů nebudou zaměstnanci brát dětem mladším dvanácti let.

Nová novela zákona o občanských průkazech a cestovních pasech uplatní nová opatření průběžně. Pracovníci počítají s postupnou obměnou. Lidé si proto nemusí jít průkazy měnit a stačí přijít až ve chvíli, kdy vyprší jeho platnost. To samé platí i pro růžovo-modré a zelené občanky. Průkazy, které neobsahují strojově čitelnou zónu, musí být vyměněny do pěti let, jinak s nimi nebude možné cestovat.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ