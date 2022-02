Autobus je nízkopodlažní a plně klimatizovaný. Na měsíc se znovu do Brna vrátí v létě. Elektrobusy zatím brněnský dopravní podnik v provozu jinak nevyužívá. „Situaci na trhu s elektrobusy dlouhodobě sledujeme. Bohužel dosavadní nabídka nesplňovala technické parametry, které pro městskou hromadnou dopravu vyžadujeme,“ řekl generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Pro provoz by podle něj potřebovali vozy, které na jedno nabití ujedou 250 až čtyři sta kilometrů. „U elektrobusu Sor NS 12 výrobce udává 170 kilometrů, čili vozy s těmito parametry by bylo možné využívat na krátkých linkách, dělených službách nebo bychom museli zajistit jejich dobíjení na konečných stanicích," vysvětlil Havránek.

Po měsíčním testování dopravce jeho provoz vyhodnotí. Pokud by se osvědčil, byly by vozy tohoto typu možnou alternativou do budoucna. „Současná situace na poli energií kvůli vysokým cenám rozvoji elektromobility příliš nepřeje. Chceme být připraveni, a pokud by se objevila vhodná dotační příležitost, zvažovali bychom investici právě do elektrobusů,“ dodal Havránek.

Cena jednoho elektrobusu se pohybuje mezi deseti až třinácti miliony korun, naftové autobusy vyjdou na polovinu. Dopravce musí navíc počítat s nákupem dobíjecích stanic, které se pohybují v milionech korun. „Běžné dobíjení autobusu trvá sedm hodin," informovala Tomaštíková.

Alternativní pohony v městské hromadné dopravě podporují i představitelé Brna. „Díky tramvajové a trolejbusové dopravě jezdí dvě třetiny vozového parku dopravního podniku na elektřinu, polovina autobusů na zemní plyn. Ekologický pohon tak mají čtyři pětiny brněnského vozového parku městské hromadné dopravy,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Ve druhé polovině roku podle ní dopravní podnik bude testovat autobus na vodíkový pohon.