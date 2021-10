Umístění rozhledny se předpokládá v zahrádkářské kolonii, a to na pozemku patřícímu městu Brnu.Zdroj: se souhlasem města Brna Nový vyhlídkový bod má být umístěný na městském pozemku v zahrádkářské kolonii na Červeném kopci. Přístup bude možný pouze pro pěší, pro auta má platit zákaz vjezdu. Součástí záměru je i vybudování přístupové cesty a sanace blízkého svahu. „Červený kopec je jedním z mála míst v Brně, odkud je nádherný výhled na celé město se všemi jeho dominantami. Rádi bychom tuto významnou lokalitu nadále rozvíjeli a zvýšili její atraktivitu,“ doplnila Vaňková.

/MAPA/ Po nedávném otevření rozhledny Holedná v brněnském Jundrově vyroste ve městě další zbrusu nová vyhlídková atrakce. Dalším místem, kde by dělníci mohli novou rozhlednu postavit, je Červený kopec. Rada města v pondělí souhlasila, aby se k tomuto projektu vypracoval investiční záměr.

