Dvě tramvaje Škoda 03T známé pod jménem Astra nakoupil brněnský dopravní podnik od Plzeňských městských dopravních podniků. Dopravce je vyřazoval.

Brněnský dopravní podnik koupil z Plzně dvě tramvaje Škoda 03T. Využije je jako náhradní díly. Ilustrační foto. | Foto: Aktron / Wikimedia Commons

„Ve výběrovém řízení budeme vybírat dopravce, který nám je do Brna dopraví. Podle smlouvy by to mělo být do konce února," sdělila ve čtvrtek mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.