Podle náměstka pro dětskou nemocnici Jana Blatného se může na první pohled zdát, že počet přijímaných dětí není vysoký, ale skutečnost je nakonec jiná. „Když si uvědomíme jazykovou bariéru a doklady, které umožňují dětem nastoupit do škol a školek, jsme u každého pacienta na půl hodině věnovaného času," přibližil Blatný. Při pětadvaceti pacientech se lékaři věnují dětem dohromady dvanáct hodin, což je podle něj těžké vměstnat do stávajících ambulancí.

Místo má pro malé pacienty fungovat jako ordinace praktického lékaře „ V případě, že bude mít dítě specifický problém závažnějšího rázu, lékař jej následně odkáže na konkrétní ambulance v nemocnici," doplnil Blatný.

Mimo Fakultní nemocnici Brno by se měly podílet na péči o malé uprchlíky i krajská a městská zdravotnická zařízení. „ Situace se dá zvládnout, pokud se zapojí všichni. V našem regionu a v celé České republice se neobejdeme bez pomoci praktických lékařů pro děti a dorost. Podle odhadu tu bude kolem pěti tisíc ukrajinských dětí. I kdyby přišlo do České republiky z Ukrajiny kolem půl milionu lidí, víme, že asi šedesát procent z toho jsou děti. Nechat tuto práci jenom na nemocnici nejde, stejně jako by ji nešlo nechat jenom na praktických lékařích," prohlásil náměstek.

Ambulance bude v provozu každý všední den od půl osmé ráno do třetí hodiny odpolední. Jak centrum pomoci na výstavišti, tak kraj jsou v kontaktu se všemi ambulancemi včetně centrální evidence pacientů v dětské nemocnici. Pro všechny tyto případy jsou k dispozici tlumočníci. „Vždy by měl být přítomen někdo, kdo je schopný překládat. K činnosti se hlásí pomocný personál i zdravotníci z Ukrajiny, kteří už u nás pracují delší dobu," informovala mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá.

Ukrajinci, kteří potřebují lékařskou péči, se mohou také od začátku tohoto týdne obrátit na takzvaný UA Point, zřízený Fakultní nemocnicí u svaté Anny. Nachází se ve Výstavní ulici, nedaleko Mendlova náměstí. „Zatím jsme moc velký zájem nezaznamenali. Od pondělí se mohlo jednat přibližně o desítky lidí. Vzhledem k tomu, že je na výstavišti personál Červeného kříže, hlavní ošetření bývá tam. Uprchlíci v tamním centru vyhledávají i rady mimo zdravotnictví," řekl mluvčí svatoanenské nemocnice Jiří Erlebach.

BOŽENA KOVALYSHYN