Co je oproti klasické škole jinak? Studenti si například sami plánují rozvrh. Výuka navíc nemusí mít ohraničený čas a její součástí jsou ateliéry, kurzy nebo workshopy.

„Neučíme v klasických předmětech. Spojujeme je do celků, takže to není jen o matematice, přírodovědě nebo zeměpisu. Máme takzvané ateliéry, kam si studenti přinášejí vlastní témata, která chtějí zpracovat. Učí se projektovému řízení, učí se týmové spolupráci, učí se učit se,“ uvedla jedna z vedoucích Hana Šeráková.

Podle ní ve škole nestaví na encyklopedických znalostech. „Základem je informace najít, umět je ověřit a umět s nimi pracovat,“ je přesvědčená Šeráková. Studenti promlouvají rovněž do rozpočtu a podílejí se na rozhodnutích, co škola pořídí. „Můžete o finanční gramotnosti vykládat, ale pak ji taky můžete žít, takže u nás je to hodně propojené se skutečností,“ upozornila Šeráková.

Škola rovněž nemá uklízečky. Studenti si uklízejí sami a v budoucnu by si měli i vařit. V budově na adrese Hudcova 78 totiž dříve fungovala restaurace.

Zařízení bude minimalistické a hlavně udržitelné. To je totiž jedním z jejích hlavním principů. „S vybavením jsme čekali na studenty, aby si řekli, co oni potřebují. Zároveň ctíme nějakou udržitelnost, takže asi 98 procent nábytku je darovaných. Nejdříve budeme hledat, jak školu dovybavit ekologicky, a pak teprve půjdeme nakupovat. To je jeden z našich principů,“ poznamenala Šeráková.

Možnost podílet se na správě je důvodem, proč si školu vybrala například Ema Novotná. „Nejspíše nejsem sama, když řeknu, že jsem odešla z takzvaně elitního gymnázia hlavně proto, že jsem tam měla strašně málo prostoru na zapojení se do toho, co se ve škole děje, a také být kreativní. Vlastně to ani nikdy nebylo podporováno,“ srovnávala.

Škola nemá klasické lavice. Stoly jsou poskládané tak, aby se k nim vešlo vždy více lidí. Studenti pracují skupinově. Zatímco dnes jsou jich tři desítky, v budoucnu se počet může zvýšit až na 160. Nastupovat mohou do konce roku. Pedagogů je nyní šest.

Školné činí 58 tisíc za rok, což vychází na necelých šest tisíc měsíčně. Prázdniny se neplatí. Škola má i svůj stipendijní fond. Ten však slouží pro případ, že by se v rodině změnila ekonomická situace, aby student nemusel odejít.

Navzdory tomu, že jde o čtyřleté gymnázium, studenty tam nabírají maximálně do třetího ročníku. Podmínkou pro absolvování jsou tam minimálně dva strávené roky.

Přijímací zkoušky se skládají z povinné části shodné pro všechny střední školy, individuálního pohovoru a studijního plánu, který si studenti sami vypracovávají. Škola od nich očekává aktivitu. „Musí souhlasit třeba s tím, že budou uklízet a celkově se podílet na chodu,“ usmívá se Šeráková.