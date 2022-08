Dobíjecích stanic nyní Brňané využijí devatenáct, zón E určené pro parkování zrovna dobíjených elektromobilů přibylo v Brně nedávno osm. „Nově do této zóny zařazujeme parkovací místa v Galandauerově, Novoměstské, Pod Kaštany, Pod Nemocnicí, Purkyňově, Svážné, Švermově a Vaňhalově ulici,“ vyjmenoval městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Elektroauto si Brňané nabijí snadněji. Nově přibude osm parkovacích míst

Dlouhodobé oprávnění pořídí majitelé elektrovozů na šest, dvanáct, osmnáct nebo čtyřiadvacet hodin. Další povolení pro stejné auto je možné pořídit až jeden den od konce toho předchozího.

Nabíjecí stanice, každou se dvěma místy, staví městská společnost Teplárny Brno. „Zejména se jedná o sídliště jako Bystrc, Bohunice, Žabovřesky, Nový Lískovec nebo Líšeň. Za zmínku stojí určitě také Technologický park, kde jsou nabíjecí stanice hned dvě. Jedná se o takzvané běžné nabíječky, nabíjení trvá několik hodin a ke každé se mohou současné připojit dvě elektroauta,“ přiblížila před časem mluvčí Tepláren Brno Renata Diatková.

Po započtení všech nákladů vyjde jedna nabíjecí elektrostanice na přibližně tři sta padesát tisíc korun. Brněnské teplárny mají většinu z nich přihlášených do dotačních programů, které umožňují až čtyřicetiprocentní pokrytí. Skeptický vůči změně je například Lukáš Nevosad. „Je to hloupost a nechápu, jak se to liší od místa vyhrazeného pro nabíjení. Nazývat dvě parkovací místa zónou je zhruba na úrovni označení vilový dům pro panelák,“ mínil Brňan.