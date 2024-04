O měsíc dříve než v předchozích letech začala letos v Brně aktivita klíšťat. Díky dostatečně teplému a vlhkému počasí je navíc jejich dosavadní populace ve srovnání s dřívějškem výrazně vyšší. Na jaké lokality by si Brňané měli dát pozor, zjišťovala redaktorka Deníku.

Klíště. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Zatímco v loňském roce klíšťata začínala svou aktivitu v březnu, letos situace nastala až o měsíc dříve. „Byli jsme chytat před deseti dny a nachytali jsme jich pětačtyřicet za hodinu, což je opravdu mnoho,“ řekla Deníku expertka Alena Žákovská z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

S brzkou aktivitou klíšťat je nutné počítat v případě kratších a mírnějších zim. Drobným parazitům svědčí zejména teploty v rozpětí od patnácti do pětadvaceti stupňů Celsia a vysoká vlhkost. To je důvodem, proč je jejich výskyt v jarních měsících daleko častější než v létě.

KLÍŠŤOVÁ MAPA BRNA:

Prohlédněte si místa v Brně, kde je nekvětší riziko, že si z nich odnesete přisáté klíště. Nejvíce jim vyhovuje vlhké teplé prostředí. Pro zvětšení obrázku n něj klikněte.Zdroj: Deník/Terezie HeinzNejvětší aktivita klíšťat pak zpravidla nastává v období od března do června s hlavním vrcholem v květnu. Druhý vrchol přichází na podzim a trvá do prvních mrazů.

Pozor by si Brňané při procházkách přírodou měli dát zejména v případě listnatých a smíšených lesů s křovinovými porosty. Právě tam se udržuje optimální vlhkost pro klíšťata po celý den.

Parazitům se daří rovněž na okrajích vodních toků a ploch, v parcích, zahradách a na neudržovaných pastvinách. Výrazně méně je jich k nalezení v jehličnatých lesích a kamenitém prostředí.

Obezřetní by lidé měli být zejména při procházkách Zamilovaným hájkem v brněnských Řečkovicích, v líšeňském Mariánském údolí, na Červeném kopci nebo v Pisárkách. Právě v takzvaném Zamilci našla odbornice Alena Žákovská se svým týmem nejvíce klíšťat pozitivních na borelii, tedy původce boreliózy.

Aktivitu klíšťat lze sledovat také prostřednictvím speciálního portálu Českého hydrometeorologického ústavu. Aktuální index aktivity klíšťat ukazuje na jihu Moravy stupeň tři, tedy středně velké riziko přisátí klíštěte.

„Když jsem řešil brzké případy kousnutí klíštěte, šlo třeba o konec dubna. Letošní předčasné případy si vysvětluji počasím,“ uvedl před nedávnem praktický lékař Ivo Procházka.

Až do konce týdne by se teploty na jihu Moravy neměly přehoupnout přes patnáct stupňů Celsia. Klíšťata by tak na čas mohla svou aktivitu snížit.

„Oblačno až polojasno, ojediněle sněhové nebo smíšené přeháňky, v nižších polohách během dne dešťové. Nejvyšší denní teploty pět až devět stupňů Celsia,“ popsal nedělní předpověď Petr Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.