Ministr podstoupil očkování krátce po desáté hodině. „Jsem rád, že máme bezpečnou vakcínu a můžu lidem ukázat, že není čeho se bát," řekl bezprostředně po očkování Blatný. Ve Fakultní nemocnici Brno po něm absolvoval očkování i ředitel zařízení Jaroslav Štěrba, následovat budou další zaměstnanci.

„Možnost očkování je pro nás jednoznačně dobrou zprávou a je to i naděje, že se velmi brzy budeme moci vrátit k běžnému životu bez omezení," uvedl v neděli Blatný.

Prioritní skupinou pro očkování jsou senioři a zdravotníci. Pro širší veřejnost bude vakcína dostupná v první části příštího roku.

V blízkých dnech také ministerstvo spustí databázi očkovaných. „Nyní je dokončován registr očkovaných, kde budou informace o očkování k dispozici. Bude vydáváno i elektronické i tištěné potvrzení, že člověk prošel vakcinací, o jakou vakcínu se jednalo a kdy k tomu došlo," přiblížil Blatný.

Jak dodal, systém je pod garancí Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky a data budou chráněna v rámci GDPR i proti možnému zneužití.

Ještě v neděli naočkovali ve Fakultní nemocnici Brno asi dvacítku zaměstnanců. K dispozici mají nyní asi tři tisíce vakcín, další dva tisíce má Fakultní nemocnice u svaté Anny. „Zítra začínáme očkovat naše zdravotníky, a také seniory v domovech a léčebnách. Vakcíny, které teď máme, bychom rádi během následujících tří dnů využili," poznamenala mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá. Další dodávka s deseti tisíci vakcínami totiž do nemocnice přijede v úterý.

Pět set vakcín z první dodávky poputuje do krajských nemocnic pro zdravotníky a do léčeben pro dlouhodobě nemocné. „Nejvíc do Znojma a Břeclavi, pak Vyškov a Tišnov. Ostatní v další dodávce," uvedl na Twitteru jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Kromě pracovníků poslouží vakcína i pro seniory z léčeben dlouhodobě nemocných, například z Nemocnice Milosrdných bratří. Svatoanenská nemocnice poskytne část vakcín Masarykovu onkologickému ústavu, Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie a také domovům pro seniory Jihomoravského kraje.

Česká republika má k dispozici téměř deset tisíc vakcín. Polovina zůstala v Praze, kde dnes ráno podstoupil očkování jako první premiér Andrej Babiš (ANO), polovina zamířila do Brna. Kromě zdravotníků se vakcíny dostanou například i do domovů seniorů Jihomoravského kraje.

Očkují i u svaté Anny

Ještě dříve začali s očkováním ve Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně začalo očkování zaměstnanců zdravotníků proti onemocnění COVID-19. „Vakcínu, přesněji 1950 dávek, přivezli lékárníci z Fakultní nemocnice Brno ráno po sedmé hodině. V 8:30 byl naočkován první zaměstnanec, celkem jich dnes bude naočkováno padesát, v příštím týdnu další stovky z nich,“ informovala mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Nemocnice vytvořila ještě před Vánoci rezervační systém a zdravotníci si mohli termín zarezervovat předem. Zájem byl velký. „Přihlásila se nám téměř tisícovka zaměstnanců, za což jsem velmi rád. Řada z nich se ptá i na lednové termíny, myslím si, že budou chtít být naočkováni téměř všichni,“ uvedl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák a dodal, že desítky vakcín pošle nemocnice také do Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Masarykova onkologického ústavu a ve spolupráci s Jihomoravským krajem i do vybraných domovů s pečovatelskou službou.

Jako jedna z prvních se nechala naočkovat laborantak Michaela Studýnková. „Rozhodla jsem se z mnoha důvodů, ale také proto, abych ukázala, že my zdravotníci se očkování nebojíme, že té vakcíně věříme. Cítím se po očkování úplně v pohodě,“ řekla Michaela Studýnková.

Stejně reagovali i další zaměstnanci. „Na naší klinice se staráme o covidové pacienty, vidím tedy denně, co tahle nemoc dokáže se zdravím člověka udělat. Očkování má určitě smysl, chci jít příkladem i ostatním, a proto jsem přišel mezi prvními.“ Dnes se také nechal naočkovat ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimil Vajdák. „Považuji vakcinaci za velmi důležitou a jednu z mála cest, která povede zpět k běžnému životu, na jaký jsme byli zvyklí v uplynulých letech,“ lékař z II. interní kliniky Jiří Špác.

Nemocnice vyčlenila a zprovoznila pro očkování tři ambulance. Zdravotníci se však budou očkovat na svých domovských klinikách a odděleních.