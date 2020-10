V reakci na nárůst nakažených navyšují zástupci nemocnice lůžkové kapacity. "Již v pátek jsme museli navýšit kapacitu, abychom měli přes víkend dostatek lůžek. V současné době máme asi sto deset standardních lůžek, osmnáct lůžek intenzivní péče plus čtyři lůžka na psychiatrii pro psychicky nemocné pacienty," vyčíslil zdravotnický náměstek Ondřej Ludka.

Od pondělka omezila nemocnice některé z operací. Z pětadvaceti sálů bude fungovat třináct. "Nedotkne se to akutní péče, tedy pacientů, kteří pomoc potřebují, ale plánovaných výkonů," poznamenala mluvčí instituce Veronika Plachá.

V karanténě je aktuálně 344 zaměstnanců Fakultní nemocnice, skoro dvě stě z nich je bezpříznakových a za splnění přísných hygienických podmínek mohou chodit do práce. „Pokud je podezření, že by náš zaměstnanec měl Covid-19, nebo se potkal s někým, kdo byl pozitivní a neměl dostatečné ochranné prostředky, má tu nejvyšší prioritu. Proto stíráme naše zaměstnance co nejdříve, stejně jako všechny členy záchranného integrovaného systému Jihomoravského kraje,“ dodal Ludka.

Fakultní nemocnice denně otestuje přes půl tisíce vzorků na třech testovacích místech. "Těmi jsou drive in v areálu Bohunice, kam pacient zajede autem a stěr je proveden z okénka, covid bus, který je nyní před brněnským Výstavištěm a příští týden bude v Hustopečích, nebo mohou pacienti využít stěrové místo pro pěší u vstupu do areálu Bohunice," doplnila Plachá.

Nové odběrové místo od pondělka otevřela i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Kapacitu testování tak zástupci instituce zvýšili na 250 vzorků denně. "Snažíme se otestovat co nejvíce lidí, ale naše kapacita je samozřejmě omezená, zejména ta personální. Pokud bude ze strany veřejnosti velký zájem, zvažujeme otevření dalšího místa,“ uvedl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.

Druhé testovací místo je prakticky na stejném místě jako původní. Lidé, kteří míří na testy, přijdou do budovy C vchodem z Leitnerovy ulice. Na místě zdravotníci testují pouze objednané zájemce.

Odběrové místo pro samoplátce i pacienty indikované praktickými lékaři je zatím otevřené každý všední den od sedmi hodin ráno do tří hodin odpoledne. "Podle aktuálních informací z objednávkového systému je nyní čekací doba v průměru 2-3 dny. Momentálně se dá objednat na středu," uvedla v pondělí ráno mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

V kraji je aktuálně pozitivních přes pět tisíc osm set lidí, vyplývá to z nejnovějších dat jihomoravských hygieniků. Za neděli přibylo 627 nakažených. Více než tři sta nemocných leží v nemocnicích na jižní Moravě, čtyřiatřicet z nich je ve vážném stavu. Za týden přibylo skoro tři a půl tisíce nakažených.

Od začátku pandemie se koronavirem v Jihomoravském kraji nakazilo přes deset tisíc lidí, osmasedmdesát pacientů zemřelo a více než čtyři a půl tisíce se jich vyléčilo.