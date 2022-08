Zatímco přes den skupina malířů organizuje večerní průběh prací, po setmění začíná jít do tuhého. Aby vše namalovali dopodrobna tak, jak jim to určila předloha, využívají klasického projektoru, který jim na protější bíle vymalovanou stěnu nasvítí vše, co je potřeba zkrášlit štětcem. „Práce potrvají celý týden, jedná se o soukromý pozemek v místě, kde později plánujeme výstavbu,“ sdělil správce nemovitostí Martin Dufek.