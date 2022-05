Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPřipomínky k výstavbě kulturního centra má Kamil Krinčev, předseda spolku Klidné Jehnice a tamní opoziční zastupitel. „Pro každý takovýto projekt by se měly vyhlašovat architektonické soutěže, aby se tam řešily stavby komplexně. Nikdo se nás neptal, jestli potřebujeme společenský sál se 150 místy k sezení, nebo jestli by nestačilo pouze sedmdesát, jako je v jiných podobně velkých městských částech a takových nedořešených věcí je více,“ sdělil předseda.

Nová hasičská zbrojnice podpoří společenský život v Jehnicích

Autory studie jsou architekti z brněnské architektonické kanceláře Burian-Křivinka. Výstavba společenského centra vyjde na čtyřicet až pětačtyřicet milionů korun.